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Как в местечке под Гродно проходит фестиваль духовых оркестров, где участников больше, чем зрителей

18.05.2019 23:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Раз в два года в Поречье, что в 25 километрах от Гродно, становится громко и разноцветно: по центру поселка браво маршируют духовые оркестры, а тихие улочки наполняются классическими мелодиями. Здесь, в приграничном городке, парад духовых оркестров уже, наверное, кроме приезжих, никого не удивляет. И все равно посмотреть на яркие выступления музыкантов собирается весь поселок.


В этом году в Поречье приехало более 300 музыкантов из Германии, Польши, Украины, Литвы, Латвии и Беларуси. Кажется, что участников фестиваля «Фанфары сяброў», который проходит в шестой раз, больше, чем зрителей.

— Знаете, мы профессиональные артисты и мы с удовольствием выступаем перед разной аудиторией. Нам неважно местечковый это фестиваль или большой концерт перед тысячной аудиторией, — говорит один из музыкантов духового оркестра, который приехал из Украины.


По традиции фестиваль начался с парада, который прошел по главным улочкам местечка. Перед зрителями промаршировали солидные украинцы в серых костюмах, серьезные немцы, драйвовые литовцы…


А потом концертная программа продолжилась на небольшой сцене, установленной на местном школьном стадионе.


У провинциальной сцены, все так же, как и на больших концертных площадках: волнение и суматошные приготовления.

 — Так, крошки, ваш выход, — сейчас перед зрителями будут выступать самые маленькие твирлин, то есть девочки, которые работают с палочками-жезлами, жонглируют ими и танцуют. Для поречских малышек — это первое серьезное выступление. Конечно, волнуются. Группа поддержки — рядом. Учителя, мамы, папы, дедушки и бабушки, затаив дыхание, наблюдают за артистками. И пусть это все происходит на школьном стадионе, страсти и музыка здесь настоящие.


 — Палочка, кстати, называется батон, с ударением на а, — говорит одна из девушек около сцены. —  Она может весить даже килограмм. Чтобы научиться жонглировать, надо долго тренироваться. Бывает и на выступлениях жезлы падают. Обидно, но чуть отвлекся и все.

Девушек с жезлами еще называют мажоретками. Их на фестивале много. В ярких костюмах они показывают свое мастерство, лихо жонглируя палочками, флагами и помпонами.


Местные называют Поречье белорусской столицей духовых оркестров.

 — А как же. Практически, каждый третий ребенок в нашем агрогородке занимается музыкой, — рассказывают зрители.


На вопрос, почему фестиваль духовых оркестров проводится в маленьком местечке, главный вдохновитель и организатор мероприятия, руководитель духового оркестра местной школы искусств Валерий Сак сначала отшучивается:

 — Потому что здесь есть я, — а потом добавляет, что фестиваль в Поречье — это визитная карточка местечка и, в первую очередь, «это встреча друзей».
— Вот уже несколько лет к нам приезжают как постоянные участники фестиваля, так и новички. Например, в этом году у нас впервые оркестр из Германии «Шпильмандут Компендорф».



В позапрошлом году в Поречье приезжали музыканты из Чехии. Каждый раз, а это уже непросто, организаторы пытаются удивить местную публику, то устроят флеш-моб, то сыграют молодежные хиты.

Выступать духовые оркестры будут два дня. Первый день по традиции был отдан гостям из-за рубежа, а в воскресенье к ним присоединятся оркестры из Беларуси.






 
Теги: Гродно
 
 
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Раз в два года в Поречье, что в 25 километрах от Гродно, становится громко и разноцветно: по центру поселка браво маршируют духовые оркестры, а тихие улочки...
 
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