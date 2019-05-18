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Похороны убитого сотрудника ГАИ: видео с церемонии прощания
18.05.2019 21:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 мая в Могилеве был убит 22-летний лейтенант ГАИ Евгений Потапович. Убийц усиленно ищет милиция, а с погибшим сегодня простились родственники, коллеги и неравнодушные люди — всего около 2 тысяч человек. Как провожали в последний путь убитого парня — в видеорепортаже TUT.BY.
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В Могилеве простились с убитым сотрудником ГАИ. Видео с церемонии
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