Похороны убитого сотрудника ГАИ: видео с церемонии прощания

Источник материала: Tut.by

16 мая в Могилеве был убит 22-летний лейтенант ГАИ Евгений Потапович. Убийц усиленно ищет милиция, а с погибшим сегодня простились родственники, коллеги и неравнодушные люди — всего около 2 тысяч человек. Как провожали в последний путь убитого парня — в видеорепортаже TUT.BY.