ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гендиректор Geely не исключает расширения производства автомобилей в Беларуси

18.05.2019 21:30 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Гендиректор Geely не исключает расширения производства автомобилей в Беларуси
Фото из архива

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гендиректор Geely International Corporation Нань Шэнлян не исключает, что корпорация готова расширить производство автомобилей в Беларуси. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Пока предстоит тщательно изучить спрос и предложения на рынке. Как было отмечено, серийное производство автомобилей на Борисовском заводе началось 1 июля прошлого года. За второе полугодие около 5 тыс. машин продали в Россию, еще более 3,5 тыс. купили белорусы.

"Белорусско-китайская команда много вкладывает сил в этот завод. Я вижу результат. У нас самые серьезные планы на это предприятие", - отметил в интервью телеканалу Нань Шэнлян.

"Спустя полтора года работы с уверенностью скажу: белорусы делают автомобили не хуже, чем китайские специалисты. Это мировой стандарт", - подчеркнул гендиректор. По его мнению, у Беларуси особое место в данной стратегии. "В первую очередь, это Шелковый путь. Мы на это делаем ставку, - пояснил Нань Шэнлян. - Ваша страна принимает самое активное участие в развитии проекта - это первое. К вашему правительству большое уважение и доверие - это второе. У нас общие цели - это третье". Гендиректор убежден, что это и есть составляющие успеха.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гендиректор Geely International Corporation Нань Шэнлян не исключает, что корпорация готова расширить производство автомобилей в Беларуси. Информация...
 
Новости дня
Новости общества
 
19 мая - Международный День памяти людей, умерших от СПИДа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика