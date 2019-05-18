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Как выглядит огромная стройка Полоцкого путепровода сверху
19.05.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Канал Monitoring
Напомним, в середине ноября 2018 года Полоцкий путепровод закрыли для транспорта и пешеходов: прокуратура признала его аварийным. В таком состоянии мост находился более 10 лет. Путепровод был построен в конце XIX века, реконструирован в 1953 году.
Вначале реконструкцию моста думали растянуть на 4 года. Но, по последней информации, строители хотят уложиться в более короткий срок —
Работы потянут почти на 100 млн рублей. Из них 40 млн рублей планируют потратить в этом году, остальную сумму — в 2020 году.
В середине апреля строители
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В середине ноября 2018 года Полоцкий путепровод закрыли для транспорта и пешеходов: прокуратура признала его аварийным.
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