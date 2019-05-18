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Как выглядит огромная стройка Полоцкого путепровода сверху

19.05.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канал Monitoring разместил на youtubе видеоролик, на котором снята огромная стройплощадка реконструкции Полоцкого путепровода.

Напомним, в середине ноября 2018 года Полоцкий путепровод закрыли для транспорта и пешеходов: прокуратура признала его аварийным. В таком состоянии мост находился более 10 лет. Путепровод был построен в конце XIX века, реконструирован в 1953 году.

Вначале реконструкцию моста думали растянуть на 4 года. Но, по последней информации, строители хотят уложиться в более короткий срок — до 2021 года.

Работы потянут почти на 100 млн рублей. Из них 40 млн рублей планируют потратить в этом году, остальную сумму — в 2020 году.

В середине апреля строители демонтировали пролеты старого моста.

 
 
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В середине ноября 2018 года Полоцкий путепровод закрыли для транспорта и пешеходов: прокуратура признала его аварийным.
 
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