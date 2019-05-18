Вы не позаботитесь о них лучше родителей! Почему нельзя забирать домой выпавших из гнезда птенцов

Источник материала: Полесская правда

С мая по июль птенцы-слетки оставляют гнезда, чтобы научиться самостоятельной жизни. Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” рассказывает, почему нельзя забирать таких птенцов.

В сезон «птицепада» люди нередко забирают птенцов, найденных в траве, домой. Они хотят помочь, а в результате получается медвежья услуга и птица погибает. Что не так?



