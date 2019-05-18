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Вы не позаботитесь о них лучше родителей! Почему нельзя забирать домой выпавших из гнезда птенцов
19.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
С мая по июль птенцы-слетки оставляют гнезда, чтобы научиться самостоятельной жизни. Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” рассказывает, почему нельзя забирать таких птенцов.
В сезон «птицепада» люди нередко забирают птенцов, найденных в траве, домой. Они хотят помочь, а в результате получается медвежья услуга и птица погибает. Что не так?
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> С мая по июль птенцы-слетки оставляют гнезда, чтобы научиться самостоятельной жизни. Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” рассказывает, почему...
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