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Вы не позаботитесь о них лучше родителей! Почему нельзя забирать домой выпавших из гнезда птенцов

19.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С мая по июль птенцы-слетки оставляют гнезда, чтобы научиться самостоятельной жизни. Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” рассказывает, почему нельзя забирать таких птенцов.

В сезон «птицепада» люди нередко забирают птенцов, найденных в траве, домой. Они хотят помочь, а в результате получается медвежья услуга и птица погибает. Что не так?

Вы не позаботитесь о них лучше родителей! Почему нельзя забирать домой выпавших из гнезда птенцов

 
 
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> С мая по июль птенцы-слетки оставляют гнезда, чтобы научиться самостоятельной жизни. Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” рассказывает, почему...
 
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