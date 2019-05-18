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В Пинском районе с начала года составлено 84 акта о нарушении Правил электроснабжения

19.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе с начала года составлено 84 акта о нарушении Правил электроснабжения
Особое внимание сегодня уделяется своевременному расчету за потребленную электроэнергию. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в абонентском отделе Пинского сельского РЭС.

Для этих целей регулярно проводятся рейдовые проверки электроустановок и средств расчетного учета потребителей, бытовых абонентов службами Пинского сельского РЭС.

При обнаружении нарушений составляется акт, на основании которого рассчитывается сумма ущерба. Информация о нарушителе передается в органы Госэнергонадзора для привлечения его к административной ответственности.

Так, в Пинском районе за 4 месяца 2019 года составлено 84 акта о нарушении Правил электроснабжения на сумму 10 489,36 рубля, что составляет 74,329 тысяч кВт/час по-требленной электроэнергии.

После составления акта энергоснабжающая организация выдает потребителю предписание и обязывает его произвести вынос прибора учета на границу земельного участка.

Позвонив по телефонам (0165) 33-19-28 или 33-02-11, вы сможете сообщить о факте нарушения Правил электроснабжения. Прием звонков производится анонимно, вся сообщаемая информация записывается и проверяется специалистами Пинских электросетей.

Пинский сельский РЭС также информирует о необходимости ежемесячной оплаты потребленной электроэнергии в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

При наличии задолженности за два и более расчетных периода энергоснабжающая организация имеет право приостановить подачу электроэнергии. Последующее подключение абонента производится в порядке очередности после погашения долга и оплаты за-трат за отключение и последующее подключение.

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