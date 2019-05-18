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Эксперт разъяснил новации Указа «О распоряжении госимуществом»

19.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На минувшей неделе Александр Лукашенко подписал Указ № 169, призванный активизировать процесс вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. В нем прописан ряд мер, к примеру, будет увеличен срок рассрочки, предоставляемой покупателю госимущества, упрощена сама процедура продажи.

Эксперт разъяснил новации Указа «О распоряжении госимуществом»

Начальник главного управления распоряжения имуществом Государственного комитета по имуществу Виктория ВАСИЛЬЕВА прокомментировала его основные новации:

— С 2012 года основополагающим документом, регулирующим общественные отношения в этой сфере, является Указ № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом». Он позволил сформировать эффективную прозрачную систему по распоряжению госимуществом.

При этом для активизации процесса вовлечения государственного имущества в экономический оборот Государственный комитет по имуществу подготовил Указ № 169.

Так, упрощена действующая и зарекомендовавшая себя положительно норма — возможность приобретения объектов за базовую величину через аукционы. В частности, разрешена продажа недвижимости на аукционе с установлением такой начальной цены продажи на всей территории Беларуси, кроме областных центров и города Минска. По сравнению с существующим подходом это будет возможно в том числе в крупных городах, таких как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жодино, Жлобин.

Использование имущества, приобретенного по результатам такого аукциона, доступно не только покупателю, но и созданным им юридическим лицам.

На приобретенных за базовую величину объектах новый собственник сможет оказывать услуги в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности либо деятельности, при которой физические лица, не занимающиеся предпринимательством, уплачивают единый налог.

В настоящее время за столь символическую плату предлагается более 450 объектов.

Действующая система понижения стоимости объектов также усовершенствована. Указ № 169 сокращает количество обязательных шагов аукционов с понижением цены продажи имущества на торгах за счет исключения первого обязательного шага понижения цены на 20 процентов. Таким образом, в случае отсутствия спроса на имущество на повторные торги оно может выставляться сразу со снижением цены до 50 процентов. Что сократит сроки и затраты на проведение аукционов.

Более того, отвечая на потребности бизнеса и учитывая тенденции современного рынка недвижимости, для повышения привлекательности объектов государственного сектора указом увеличен срок предоставляемой покупателю рассрочки оплаты с 1 года до 3 лет. При этом срок рассрочки (в пределах 3 лет) будет определять сам покупатель.

Всего в 2019 году к реализации с аукционных торгов предлагается около 1500 объектов, информация о которых размещена на сайте Госкомимущества.

Также Указом № 169 расширяется круг арендаторов, которые могут выкупить арендованное ими имущество. Так, право выкупа, наряду с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предоставлено также физическим лицам.

Для случаев продажи имущества его арендаторам сохраняется право на 5-летнюю рассрочку.

Со вступлением указа в законную силу граждане и организации смогут приобретать неиспользуемое государственное недвижимое имущество для его разборки на стройматериалы. При этом оформление техпаспорта и правоудостоверяющих документов на такое имущество не потребуется.

Источник: Газета «Рэспублiка».

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