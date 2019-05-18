Эксперт разъяснил новации Указа «О распоряжении госимуществом»

Источник материала: Полесская правда

На минувшей неделе Александр Лукашенко подписал Указ № 169, призванный активизировать процесс вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. В нем прописан ряд мер, к примеру, будет увеличен срок рассрочки, предоставляемой покупателю госимущества, упрощена сама процедура продажи.





Начальник главного управления распоряжения имуществом Государственного комитета по имуществу Виктория ВАСИЛЬЕВА прокомментировала его основные новации:

— С 2012 года основополагающим документом, регулирующим общественные отношения в этой сфере, является Указ № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом». Он позволил сформировать эффективную прозрачную систему по распоряжению госимуществом.

При этом для активизации процесса вовлечения государственного имущества в экономический оборот Государственный комитет по имуществу подготовил Указ № 169.

Так, упрощена действующая и зарекомендовавшая себя положительно норма — возможность приобретения объектов за базовую величину через аукционы. В частности, разрешена продажа недвижимости на аукционе с установлением такой начальной цены продажи на всей территории Беларуси, кроме областных центров и города Минска. По сравнению с существующим подходом это будет возможно в том числе в крупных городах, таких как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жодино, Жлобин.

Использование имущества, приобретенного по результатам такого аукциона, доступно не только покупателю, но и созданным им юридическим лицам.

На приобретенных за базовую величину объектах новый собственник сможет оказывать услуги в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности либо деятельности, при которой физические лица, не занимающиеся предпринимательством, уплачивают единый налог.

В настоящее время за столь символическую плату предлагается более 450 объектов.

Действующая система понижения стоимости объектов также усовершенствована. Указ № 169 сокращает количество обязательных шагов аукционов с понижением цены продажи имущества на торгах за счет исключения первого обязательного шага понижения цены на 20 процентов. Таким образом, в случае отсутствия спроса на имущество на повторные торги оно может выставляться сразу со снижением цены до 50 процентов. Что сократит сроки и затраты на проведение аукционов.

Более того, отвечая на потребности бизнеса и учитывая тенденции современного рынка недвижимости, для повышения привлекательности объектов государственного сектора указом увеличен срок предоставляемой покупателю рассрочки оплаты с 1 года до 3 лет. При этом срок рассрочки (в пределах 3 лет) будет определять сам покупатель.

Всего в 2019 году к реализации с аукционных торгов предлагается около 1500 объектов, информация о которых размещена на сайте Госкомимущества.

Также Указом № 169 расширяется круг арендаторов, которые могут выкупить арендованное ими имущество. Так, право выкупа, наряду с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предоставлено также физическим лицам.

Для случаев продажи имущества его арендаторам сохраняется право на 5-летнюю рассрочку.

Со вступлением указа в законную силу граждане и организации смогут приобретать неиспользуемое государственное недвижимое имущество для его разборки на стройматериалы. При этом оформление техпаспорта и правоудостоверяющих документов на такое имущество не потребуется.