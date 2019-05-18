Ожившая княгиня, кирмаш от полешуков и бал до упаду. В Гомеле прошла Ночь музеев

Источник материала: Tut.by

В Гомеле мероприятия посвященные «Ночи музеев» длились две ночи, точнее — два вечера. В пятницу события разворачивались в картинной галерее Ващенко и Музее истории Гомеля, а в субботу — во дворце Румянцевых и Паскевичей и филиале Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций.





На площадке перед Ветковским музеем уже с четырех вечера закипела настоящая белорусская жизнь. Ремесленники представили «Кірмаш палешукоў», а в залах музея можно было познакомиться с процессами создания и реставрации уникальных ветковских икон и прикоснуться к древнему ремеслу ткачества. Развлекали в этот вечер гостей верные друзья музея — фольклорный коллектив «Столбунские вечерки», «Гомельская школка бытового танца», Гомельская молодежная краеведческая организация «Талака», «Студенческое этнографическое товарищество», ансамбль бандуристов «Вербиченька» и группа «Бан-Жвірба».





























У дворца Румянцевых и Паскевичей — своя атмосфера. Здесь гостей встречала ожившая скульптура хозяйки имения — Ирины Паскевич. В колонном зале развернулся «Сиреневый бал» — гостей учили танцевать полонез, вальс, польку и бачату.





















В зале торжественных приемов преподаватели и студенты колледжа бытового обслуживания предлагали навести красоту, а творческая мастерская «Воздух» устроила мастер-класс по акварели. Белую гостиную отдали поэтам и композиторам, а второй этаж — художникам.















