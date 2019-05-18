19 мая – Всемирный день памяти умерших от СПИДа

Источник материала: Светлы шлях

СПИД – это четвертая, заключительная стадия ВИЧ-инфекции, которая обычно наступает через 10-15 лет после инфицирования. Первые несколько лет болезнь ничем не выдает своего присутствия, так что без сдачи анализов невозможно самостоятельно узнать о заражении. Однако когда развивается состояние иммунодефицита, у человека резко ухудшается самочувствие, появляются тяжелые заболевания.

Термин СПИД – это аббревиатура, сокращение: синдром приобретенного иммунного дефицита:

Синдром – это значит, что стадия болезни характеризуется целым комплексом клинических проявлений.

Приобретенный – означает, что данное состояние не передается по наследству, а приобретается в процессе болезни.

Иммунный дефицит – имеется в виду, что на этапе СПИДа в организме человека остается ничтожно малое количество иммунных клеток (менее 200 клеток CD4 на 1 мл крови).

Раньше под определением синдрома иммунодефицита также понималось состояние больного человека с ослабшим иммунитетом после тяжелых хронических болезней, воздействия облучения, из-за длительного приема антибиотика или сильных гормональных препаратов. Сейчас это слово ученые и медицинские работники употребляют только для обозначения ВИЧ-инфицированных, кто болеет СПИДом. Остальные случаи ослабления иммунитета получили название вторичной иммунологической недостаточности.

Инфицированные вирусом иммунодефицита люди не всегда вполне понимают, в чем заключается опасность заболевания СПИДом. Дело в том, что при игнорировании врачебных рекомендаций по поводу приема лекарственных препаратов очень сильно ослабляется иммунная система человека. Исследования патогенеза СПИДа, проводимые многочисленными инфекционистами, доказали, что вирусные клетки целенаправленно сокращают популяцию лимфоцитов CD4. Так происходит угнетение иммунитета. Человек медленно погибает.

СПИД: основные симптомы

Уменьшение количества CD4-клеток способствует переходу ВИЧ-инфекции в следующую стадию развития – вторичных заболеваний, спровоцированных оппортунистическими и иными ассоциированными со СПИДом инфекциями. Снижение барьерной функции организма, приводящее к развитию болезней онкологического и аутоиммунного характера, сопровождается целым набором дополнительных симптомов.

Наиболее яркие и показательные признаки развития СПИДа:

резкое снижение массы тела;

слабость, недомогание;

постоянно сменяющие друг друга лихорадка и озноб;

стабильно повышенная температура тела;

кожные высыпания;

появление саркомы Капоши;

увеличение лимфатических узлов;

частая диарея;

тошнота, рвотные позывы;

ноющая боль в суставах.

У женщин клиническая картина более тяжелая , синдром иммунного дефицита характеризуется у них поражением органов мочеполовой системы. Возникают такие заболевания и симптомы:

эрозия шейки матки;

отсутствие менструаций;

зуд, жжение внизу живота;

появление гнойничков;

зловонные выделения из уретры после мочеиспускания;

неестественное покраснение наружных половых органов;

образование кровоточащих язв.

В зависимости от количества Т-лимфоцитов в крови и клинических проявлений различают СПИД-ассоциированный симптомокомплекс и СПИД-индикаторные заболевания.

В первом случае у больного наблюдается комплекс заболеваний инфекционного, грибкового, бактериального и вирусного происхождения, которые поддаются успешному подавлению медикаментами. Количество CD4-клеток находится в пределах 200-500 на 1 мл крови. Пациенты обычно жалуются на быструю утомляемость, потерю работоспособности, плохой аппетит, повышенное потоотделение (особенно в ночное время), а также на проблемы со стулом. У инфицированного появляются оппортунистические заболевания, на коже наблюдаются бородавки, фурункулы, гнойнички, экземы, дерматит, лишай и другие повреждения.

Во время стадии индикаторных заболеваний значительно уменьшается способность организма сопротивляться влиянию инфекций, что говорит о полном разрушении иммунной системы. Количество Т-лимфоцитов не превышает 100 на 1 мл крови. Наступает период серьезных осложнений – развития злокачественных опухолей, разрушения жизненно важных органов, поражения центральной нервной системы.

Лечение СПИДа

Терапию может назначать только врач-инфекционист на основании полученных результатов анализов. Для каждого больного составляется индивидуальный план лечения, который зависит от состояния пациента, стадии развития синдрома, вирусной нагрузки и других факторов (например, детям и беременным женщинам назначается принципиально другое лечение).

Различают два основных метода лечения:

Лечение медикаментами. Больной должен принимать противоретровирусные препараты. Несмотря на множество побочных эффектов и жесткий химический состав, медицинские препараты снизят интенсивность основных симптомов заболевания. Тем не менее антиретровирусная терапия не способна излечить от болезни – вирусные клетки она не уничтожает, а лишь немного замедляет их распространение. Второй вид медикаментов – это гомеопатические средства, направленные на поддержание защитной функции организма. Препараты не имеют побочных эффектов, к ним не возникает стойкого привыкания. Однако в плане полного избавления от заболевания они также неэффективны. Поддержать иммунитет также помогут иммуностимуляторы.

Немедикаментозное лечение – проведение физиотерапевтических процедур. Этот вид терапии обходится намного дешевле, к тому же не оказывает вредного воздействия на ослабленный организм и не вызывает привыкания. Некоторые ученые даже говорят о том, что лечение электромагнитным излучением способно увеличить выработку в организме CD4-клеток.

Многочисленные положительные отзывы получает лечение за рубежом, а именно – в Израиле. В этой стране разработано принципиально новое лекарство под названием Gammora (Гаммора), которое вполне способно совершить революцию в лечении СПИДа. Конечно, обследование и лечение за границей стоит достаточно больших денег, но, если финансовое состояние позволяет воспользоваться этим способом, – это будет лучшим выбором для пациента.

Главный принцип лечения СПИДа – это последовательный прием разных, непохожих друг на друга противовирусных препаратов. Так как вирусная клетка быстро мутирует и становится невосприимчивой к одному лекарству, то нужно принимать не один, а несколько препаратов сразу. Это поможет замедлить приспособляемость вируса к лекарственному средству.

Второй важной деталью является регулярный и дозированный прием назначенных лекарственных препаратов. Часто бывает, что пациент забывает принимать лекарства в назначенное время, либо не соблюдает дозировку. Такая безответственность может стоить жизни, об этом необходимо помнить.

Сморгонская ЦРБ.