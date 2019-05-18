«Мужчины сначала краснели». Студентки создают проект по установке автоматов с тампонами и прокладками

Источник материала: Tut.by

Катя из Минска, Ксюша из Орши. Катя работает медсестрой, Ксюша — мамой в декрете. Раньше каждая из них была страшно далеко от сферы бизнеса, тем более социального. Но однажды они пришли на хакатон конкурса Social Weekend — и закрутилось.



Ксения слева, Катерина — справа

Девушки задумали установить в общественных туалетах автоматы, в которых можно купить средства личной гигиены: прокладки, тампоны, менструальные чаши, дезинфицирующие гели и влажные салфетки. На тот экстренный случай, если менструация у женщины началась не по расписанию. Или на любой другой.

Реакции у окружающих на проект SOS Women были разными: одни улыбались, другие краснели. И только когда вникали в суть проблемы, очевидной не всем и не сразу, понимали: «Вау, так это же правда важно».

«Идею придумали на занятиях в универе»

Ксения Гринь живет в Орше. Ей 23 года, сейчас она находится в декрете.

— Воспитываю двух дракончиков, — улыбается девушка.

Своих сыновей она неслучайно назвала дракончиками. По мнению знакомых, девушка очень похожа на персонаж из «Игры престолов» — Дейнерис.

— Так говорят все: и друзья, и просто случайные знакомые. Вот даже сейчас, когда мы ехали в такси, водитель все смотрел в зеркало заднего вида, хмурил брови, улыбался. А потом не выдержал и уточнил: «Вы точно не актриса?»