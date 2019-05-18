Перед отправкой на службу

Источник материала: Радзiма





Традиционный День призывника 13 мая собрал в районном историко-краеведческом музее тех, кому в скором времени предстоит пройти армейскую службу. В адрес будущих защитников в этот день звучали напутственные слова, советы, добрые пожелания и песни.

«Служба в армии — это священный долг перед Родиной и почетная обязанность каждого юноши, — обратился к призывникам начальник обособленной группы (Глусского района) военного комиссариата г. Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Сергей Корбут. — За время службы вам предстоит морально и физически окрепнуть, получить важный армейский и жизненный опыт, и пусть приобретенные знания и навыки пригодятся вам только в мирное время».

С важным событием в жизни юношей поздравил председатель районного совета ветеранов Валерий Суравнёв, он пожелал новобранцам не бояться армейских трудностей, успешно постичь военную науку, служить так, чтобы быть достойными своих прадедов, защищавших Отчизну, и чтобы могли гордиться родные и близкие. Слова напутствия призывникам высказал также председатель районной организации Белорусского союза офицеров капитан ІІІ ранга запаса Юрий Бучень: «Достойно и добросовестно исполните свой воинский долг перед Родиной, поддержите славные традиции предыдущих поколений и возвращайтесь на малую родину возмужавшими, здоровыми и невредимыми».

После службы в армии можно устроиться на гражданскую специальность, можно построить военную карьеру либо же выбрать профессии, связанные с силовыми структурами. О перспективах работы в МЧС молодым людям рассказал инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Глусского РОЧС Станислав Берёзкин.

Патриотическим продолжением Дня призывника стал просмотр видеофильма «О тех, кто там был», снятого Дмитрием и Оксаной Сокол и занявшего первое место в одной из номинаций областного конкурса видеофильмов, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В этот день присутствующие на встрече парни, кроме напутствий и пожеланий, с радостью принимали и музыкальные поздравления от Михаила Обжельяна, впрочем, как и подарки от Фонда мира и районного совета ветеранов, а также буклеты с необходимой призывникам информацией. Кроме того, приятным дополнением мероприятия стала экскурсия по залам районного музея.

Планируется, что в этот призыв ряды защитников Отечества пополнят десять глусчан. Служить молодые люди будут во внутренних войсках МВД, в органах пограничной службы, в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны, в Департаменте транспортного обеспечения, в Борисовском 72-м гвардейском объединенном учебном центре. Отправка новобранцев к их месту службы завершится 31 мая.

Анна АВТУХОВА

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