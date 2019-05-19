Костры, песни и музыканты со всей Беларуси. Как проходил бардовский фестиваль «Зеленый Гран-при» под Гродно

Источник материала: Полымя

Один из старейших в Беларуси фестивалей авторской песни и поэзии — «Зеленый Гран-при» прошел в 38-ой раз.





Фестиваль бардовской песни проходит ежегодно в третьи выходные мая. Нынешний «Зеленый Гран-при» собрал бардов со всей Беларуси и ближнего зарубежья на базе отдыха «Купалинка» уже в 38-й раз.

Раньше Гран-при был исключительно «палаточным», но время «идет», барды одни молодеют, другие становятся старше и время «олдскульной» туристической лирики отходит. И уже сейчас можно отметить многообразие стилей и жанров в авторских песня: кто-то исполняет в стиле блюза, кому-то нравится барт-рок или, допустим, регги. Но одно остается неизменным – песни у костра под гитару и особая атмосфера. Каждый вечер все участники фестиваля собираются и поют друг другу свои песни под треск горящего костра и шум тлеющих углей.





– Каждый конкурсант находит здесь свою свою нишу и общение. По вечерам все собираются у костра, поют свои песни и получают от этого невероятное удовольствие. Тут особая атмосфера, – подмечает Головня Ольга, член оргкомитета фестиваля и руководитель народного любительского объединения «Клуб Организованных Бардов».

Атмосфера и, правда, особая. Вроде как и только для своих, но в то же время открытая для каждого, кто захотел прийти послушать или спеть.





И все же, конкурс есть конкурс. Поэтому прежде, чем получить шанс на «Гран-при» или выделиться в номинации «Автор», «Автор музыки», «Исполнитель», «Поэт» или «Исполнительский коллектив», участники должны были пройти два конкурсных этапа.

Первый – работа в творческих мастерских. В чем суть? Каждый участник выступал перед членами жюри: кто-то исполнял стихи собственного сочинения, кто-то авторские песни, а кто-то просто показывал свои вокальные данные на примере песен других авторов – все это в формате акустики. Все же бабы собрались.

Жюри, в свою очередь, не просто оценивали выступления участников, но и давали им советы, подсказывали, что надо доработать. Стоит отметить, что конкурсантов оценивали профессиональные музыканты, некоторых из них приглашали специально из ближнего зарубежья. Например, Яна Шифрина, гостья из Украины, отметила таланты участников и выделила она в участниках их готовность выйти на сцену.













Кто прошел первый этап – приняли участие в следующем, где уже пришлось выступать на конкурсном концерте перед публикой. Кстати, некоторые артисты Гран-при уже не впервые приезжают на фестиваль и даже не впервые стоят на сцене второго этапа.

– Когда сочиняешь песни, то хочется, чтобы их услышали люди. Это уже мое второе участие в конкурсе. В прошлом году был дипломантом. Общение с друзьями и новыми исполнителями способствуют дальнейшему творческому развитию, – рассказывается один из участников фестиваля Валерий Мурычин.

Некоторые принимали участие в фестивале по совету друзей и знакомых.





– Я занимаюсь музыкой 20 лет. Участвовать в фестивале мне предложили друзья, которые участвуют здесь не первый год. Я очень рад, что оказался снова в Гродно. Это фестиваль уже как золотой знак качества, – подмечает Андрей Герасимович, участник фестиваля.











