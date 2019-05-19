К 75-летию освобождения Беларуси. Вспомним их поименно

Источник материала: Полымя

Наша страна ежегодно чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Но о них говорят в совокупности, как о великой армии. А ведь эта сила и мощь складывались из отдельных личностей. И каждая отдельная история личности интересна и важна. Ведь вся сила народа в его прошлом. Самое дорогое, что у нас есть — это люди. Люди, которые делали историю, дороже во сто крат, потому что память — это святое.





Время неумолимо. Уходят из жизни фронтовики, труженики тыла, участники народного сопротивления. В настоящее время остро стоит проблема сохранения исторической памяти. Проходят годы, все события жизни уходят безвозвратно. Все меньше и меньше остаётся очевидцев военных событий 1941-1945 годов. Несправедливо то, что с уходом ветеранов Великой Отечественной войны в иной мир, не сохранилась бы информация о них. Мы должны помнить имена людей, жертвовавших своей жизнью ради нас, мы должны помнить о тех подвигах, которые совершались во имя спасения мира на земле.

С самого начала фашистской оккупации на кореличской земле начался процесс создания подпольных групп и организаций. В населённых пунктах Кореличского и Мирского районов осталось немало мужчин и юношей, которых не успели мобилизовать в армию, и многие местные патриоты, в первую очередь молодёжь, не ожидая указаний сверху, по велению своей совести и из чувства долга начали создавать подпольные группы, ушли в партизаны, стали подниматься на борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Не остались в стороне и жители Красненского сельсовета. Когда враг оккупировал белорусскую землю, многие наши земляки сражались с ним в партизанских отрядах 1-й Белорусской кавалерийской бригады и бригады «Комсомолец», которые действовали на территории Налибокской пущи.

1-я Белорусская кавалерийская бригада.

«Нёманскія казакі»

15 мая 1942 г. в Мирском районе образовалась партизанская группа под командованием Дмитрия Анисимовича Денисенко. Вначале она влилась в отряд им. Чапаева, затем выделилась в самостоятельную единицу и действовала совместно с отрядом им. В. П. Чкалова. В августе 1942 г. группа пополнилась молодёжью Мирского района и оформилась в отряд, который в мае 1943 г. был преобразован в кавалерийский.

Командиром отряда с августа 1942 г. по апрель 1944-го был Денисенко Дмитрий Анисимович, комиссаром с мая 1943 года по апрель 1944 г. — Гречаниченко Владимир Алексеевич.

5 апреля 1944 г. отряд реорганизован в кавалерийский дивизион. Дивизион действовал в Мирском и Кореличском районах. Соединился с частями Красной Армии 10 июля 1944 г. в составе 1-го и 2-го кавалерийских эскадронов и пулемётно-артиллерийского подразделения общей численностью 530 партизан. Приказом начальника БШПД от 23 августа 1944 г. дивизион определён бригадой.

По состоянию на 1 января 1944 года отряд «Митьки» насчитывает в своих рядах 218 человек, в том числе местных белорусов 167 человек. По возрасту: до 20 лет – 43 человека, от 20 до 25 лет – 108 человек, от 25 до 30 лет — 46 человек, свыше 30 лет – 21 человек.

Про партизанские отряды, в которых сражались с врагом наши земляки, написал Янка Брыль в своей повести «Нёманскія казакі».

«…Фашысты ўзмацнілі тэрор.

У адпомсту за разгром Турца яны арганізавалі чарговае знішчэнне мірнага насельніцтва. Глухой студзеньскай ноччу сорак трэцяга года буйны атрад рэгулярнага войска і паліцаяў ціха зайшоў у суседнюю з Турцом вёску Лядкі.

Замардавалі шэсцьдзесят сем’яў, партызанскіх бацькоў і дзяцей…

А ў ранку наступнага дня паміж вёскамі Браносава і Пагарэлка разгарэўся бой.

Забойцы безабаронных былі акружаны у Лядках скупымі сіламі “Камсамольскага” і “Міцькаўскага” атрадаў. Сотні паўтары партызан, у параўнанні з фашыстамі дрэнна ўзброеных, не маглі, зразумела, утрымаць у кальцы шмат мацнейшага ворага. Ён прарваўся ў напрамку гарнізона, аднак пакінуў на полі некалькі трупаў. Сам камандзір гэтай экспедыцыі, жандарскі афіцэр з Баранавіч, спынены трапнаю куляй, ляжаў на снезе з усімі сваімі крыжамі…

Асноўнае ядро атрада, які вясной сорак трэцяга года налічваў каля двухсот партызан, складалі мясцовыя хлопцы.

Камандзірам быў адзін з акружэнцаў, радавы Кубана-Церскай казацкай дывізіі Міця – Дзмітро Дзенісенка».[ 1. 424]

Из докладной записки секретаря ЦК ЛКСМБ Ф. А. Сурганова и секретаря Барановичского подпольного обкома ЛКСМБ А. К. Рыбакова секретарю ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянину: «…Особый казачий отряд, командиром которого является 20-летний комсомолец, недавно принятый в кандидаты ВКП(б) тов. Денисенко Дмитрий, создан исключительно на базе местных комсомольцев и молодёжи. Этот отряд является гордостью мирного населения. Население хорошо знает этот отряд и его командира, назвав его партизанский отряд «Митьки». На боевом счету этого отряда имеются десятки открытых боёв с немцами и полицией, сотни фрицев нашли себе могилу от метких пуль красных партизан особого казачьего отряда. Немало песен и стихов сложил народ о доблести и геройстве комсомольцев и молодёжи этого отряда. Одна из них – «Особый казачий отряд» – широко известна в Мирском районе среди партизан и местного населения».

По материалам музея

ГУО «Красненский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа»

Песня «Особый казачий отряд»

(мотив «Мы помним степные походы»)

За Неманом туман

подымался,

И близился солнца закат,

Рысью из леса помчался

Особый казачий отряд.

Крестьян белорусских сёл

Сплотил в героический ряд,

Защиту народа доверил

Особый казачий отряд.

Помнят фашистские гады

Свинец наш, «катюшин»

снаряд,

Как делал на волость налёты

Особый казачий отряд.

Еремичи, Лядки и Дудки,

Где сыпались пули, как град,

Там бился с врагом не на шутку

Особый казачий отряд.

Мы любим своего командира,

Он друг наш, товарищ и

брат.

Его это дело и сила…

Особый казачий отряд.

И всадник по полю несётся,

И близится солнца закат.

За счастье народа бьётся

Особый казачий отряд.

Октябрь 1943 г.