MILEX 2019 по масштабу превзошла все предыдущие выставки - Головченко

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Роман Головченко. Фото из архива

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. MILEX 2019 по масштабу превзошла все предыдущие выставки. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Масштаб нынешней выставки многократно превзошел все предыдущие выставки. В первую очередь с точки зрения количества образцов новой техники, вооружения, которые представлены белорусской оборонной промышленностью, - сказал Роман Головченко. - Если сравнить по количеству образцов выставку, которая была два года назад, и нынешнюю, они отличаются кардинально. Это является доказательством качественного скачка".

По словам председателя Госкомвоенпрома, многие гости выставки не ожидали, что смогут увидеть настолько масштабное зрелище. Наибольший интерес у посетителей вызвала экспозиция белорусского стрелкового вооружения.

Одним из главных сюрпризов выставки была демонстрация новых образцов белорусского ракетного вооружения. Речь идет, в частности, о созданном в системе Госкомвоенпрома ЗРК "Бук" . "С появлением этого изделия, новых маловысотных радиолокационных станций фактически можно говорить о создании законченной национальной системы ПВО Беларуси собственного производства", - отметил Роман Головченко.

Также на выставке впервые был представлен целый ряд машин, в том числе дистанционно-управляемых боевых модулей. Свои разработки представили также предприятия, которые производят продукты, технологии по защите информации, кибербезопасности.-0-