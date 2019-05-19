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Дожди и похолодание. Погода в Могилеве на неделю

20.05.2019 06:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как отдохнули в выходные, друзья? Надеемся, что дома не сидели, ведь было очень тепло и солнечно. Потому что следующий уикенд грозится быть более холодным — около +15°С — и пасмурным, но это предварительные данные. А вот эта неделя в Могилеве принесет снижение температуры и небольшие дожди, хотя по-прежнему будет солнечно.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Сегодня, 20 мая, ожидается до +24°С, солнечно и немного ветрено.

Во вторник также будет до +24°С, переменная облачность. Порывистый ветер сохранится в первой половине суток.

В среду, 22 мая, днем прогнозируют грозы, весь день местами возможны небольшие дожди. При этом будет переменная облачность, а температура воздуха начнет падать: +12…+21°С.

В четверг также возможны грозы, дожди, и при переменной облачности будет +15…+23°С.

Небольшие осадки обещают и в пятницу, 24 мая. Столбик термометра опустится до +12…+20°С. Будет переменная облачность.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY каждый день.

 
Теги: Могилев
 
 
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