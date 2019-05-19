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Дожди и похолодание. Погода в Могилеве на неделю
20.05.2019 06:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как отдохнули в выходные, друзья? Надеемся, что дома не сидели, ведь было очень тепло и солнечно. Потому что следующий уикенд грозится быть более холодным — около +15°С — и пасмурным, но это предварительные данные. А вот эта неделя в Могилеве принесет снижение температуры и небольшие дожди, хотя по-прежнему будет солнечно.
Сегодня, 20 мая, ожидается до +24°С, солнечно и немного ветрено.
Во вторник также будет до +24°С, переменная облачность. Порывистый ветер сохранится в первой половине суток.
В среду, 22 мая, днем прогнозируют грозы, весь день местами возможны небольшие дожди. При этом будет переменная облачность, а температура воздуха начнет падать: +12…+21°С.
В четверг также возможны грозы, дожди, и при переменной облачности будет +15…+23°С.
Небольшие осадки обещают и в пятницу, 24 мая. Столбик термометра опустится до +12…+20°С. Будет переменная облачность.
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В выходные и вовсе прогнозируют+14 градусов, но это неточно
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