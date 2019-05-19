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«Дорога - ладно, главное - кладбище». Жители умирающей деревни в Горецком районе жалуются на погост

20.05.2019 07:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители умирающей деревни в Горецком районе не хотят, чтобы могилы их предков зарастали бурьяном, пишет horki.info. В Медведево, где осталось всего 8 постоянных жителей из 57 семей, жалуются даже не столько на плохо чищенные зимой дороги и редкий общественный транспорт, а на некошеный погост, который зарастает деревьями и кустарником.


Деревня Медведево небольшая и по нынешним понятиям не перспективная. Все ее 8 постоянных жителей — пенсионеры. И у них болит душа за местное кладбище, которое выглядит запущенным.

— В прошлом году наш погост обкосили с лицевой стороны, примерно до середины. Чтобы сделать до конца, не хватило топлива. А в этом году посмотрите, как все заросло! Просто скосить траву на обочине — мало, кладбище надо основательно чистить от лишней растительности. Мы несколько раз просили Дмитрия Наумова, председателя нашего сельсовета, чтобы он направил людей для этой работы. Но результата нет. А ведь кладбище не заброшенное. Ухаживать за могилками приезжают люди из разных городов, и из Минска — тоже. Ведь стыдно, что здесь такие заросли! — возмущается местная жительница Нина Терещенко.














По ее словам, лет 5 назад, когда в деревне было больше народу, люди сами убирали и вывозили лишнюю растительность. Теперь же этим некому заниматься: остались только старики, одна надежда — на председателя.

— Вот в соседних деревнях Коптевского сельсовета память усопших чтят, как положено. Погост там ухожен, все аккуратно. Почему и у нас так нельзя сделать? Ведь если сухое дерево упадет — и кресты снесет, и ограды поломает. Все надо делать вовремя, тогда и забот лишних не будет, — говорит Нина Ковалева.

Люди вспоминают, что раньше кладбище в Медведево было огорожено забором, по мере надобности сюда привозили песок. Теперь песок не возят, забора нет. Да и не нужен он теперь — скота в деревне нет, топтать могилки некому.

В разговоре люди сетовали на то, что зимой плохо чистят местные дороги, что маршрутка из города к ним теперь ходит редко. Но главная их боль — это все-таки кладбище, которое срочно надо привести в порядок.


 
Теги: Минск
 
 
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