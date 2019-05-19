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Похороны сотрудника ГАИ, финал «Евровидения», музеи ночью и авто из прошлого - все за выходные

20.05.2019 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Эх, сейчас как поработаем ударно, верно? Вы ведь успели отдохнуть за эти выходные в такую распрекрасную погоду? Финал «Евровидения» смотрели, за участницу нашу болели? Жаль, конечно, что только второе место с конца заняли (если не смотрели, вот вам наш отчет, а еще — комментарий организатора конкурса по поводу скандала с победителем), да еще и дисквалификация белорусского жюри «Евровидения» перед финалом случилась. Но какие-то баллы от нашей страны все же были, попытались разобраться, кто и как их формировал. А на «Ночь музеев» сходили? Много денег на билеты потратили? Мнения минчан разделились: кто-то считает, что во время акции посещение музеев могло бы быть и бесплатным, как во многих европейских странах, а некоторым цены показались весьма адекватными. Но выходные закончились, поэтому напомним вам о важных и интересных новостях этих дней.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • 18 мая в Могилеве простились с убитым неизвестными 22-летним инспектором ГАИ. Отдать дань памяти офицеру пришли близкие и коллеги, друзья и знакомые, а также люди, которые его ни разу не видели. Всего — около 2 тысяч человек. Похоронили молодого лейтенанта на кладбище в агрогородке Вишов Белыничского района — под оружейные залпы, звуки гимна и сирены служебной машины. О ходе расследования убийства известно лишь, что табельное оружие нашли, лейтенант погиб после выстрела в голову, версия о похищении больше не является приоритетной, а в качестве подозреваемых пока никто не задержан.


  • Уже привычно в субботу изменились цены на автомобильное топливо. Не стоит же говорить, что это означает подорожание на одну копейку?
  • Белорусы делают автомобили не хуже, чем китайские специалисты. считает гендиректор Geely. Он честно сказал, что для компании интересен не столько белорусский рынок, а рынок ЕАЭС, да и про Европу задумываются. Кстати, рассказал он и про новый электромобиль. На него сделано уже много предзаказов, может, и в Беларуси появится?
  • Три замминистра лишились должностей, в том числе и первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко, он сам подал в отставку. Об этом он на днях сказал TUT.BY, таким образом развеивая слухи о том, что покинул Беларусь на фоне задержания гендиректора «Белтелекома». Поэтому контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.
  • В субботу из торгового центра «Галерея Минск» эвакуировали посетителей. Опять поступило сообщение о минировании. К счастью, информация оказалась ложной, возбуждено уголовное дело. Это уже второй случай эвакуации из этого центра, первое сообщение о минировании было 6 апреля.
  • 18 мая в результате несчастного случая в Вильнюсе погибла студентка 2-го курса Европейского гуманитарного университета. Девушка была из Беларуси, она училась в Вильнюсе и жила в студенческом общежитии.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Смотрите, какой классный соцпроект придумали две студентки. Девушки задумали установить в общественных туалетах автоматы, в которых можно купить средства личной гигиены: прокладки, тампоны, менструальные чаши, дезинфицирующие гели и влажные салфетки. Как вам идея? Как это будет работать — читайте в нашем материале.
  • Читали веселые книги Славы Сэ? А мы не только читали, но еще и интервью у автора взяли. Поговорили с писателем о том, почему работать сантехником не стыдно, как 18 раз переписать сценарий для Тимура Бекмамбетова и все равно ему не угодить и почему отечественному автору не грозит стать героем американского сериала.


  • Художники видят мир иначе. Далеко не у всех творческих людей получается зарабатывать на своем таланте. А у нашей героини вышло. В 19 лет она уехала в США, сейчас ей 21 год и она зарабатывает, продавая свои картины. Девушка не скучает по Беларуси и дает пару советов о том, как понять художника.
  • Душевное и трогательное видео у нас получилось про близнецов. Мы пригласили в студию четыре пары близнецов и узнали у них, какова жизнь, когда твой брат или сестра капля в каплю похож (а) на тебя. Глядя на ребят, понимаешь, что им очень повезло. Посмотрите — получите порцию позитива.
  • Успели заглянуть на авторынок. Уже больше месяца действует указ, по которому инвалидам и многодетным положено возвращать половину от стоимости растаможки за машины из Европы. После появления документа многие предполагали, что скидкой воспользуются «перекупы». Наплыва таких авто мы не заметили. А про цены и ассортимент вам рассказали. Интересно, а смогут ли современные авто через пару десятков лет быть на ходу и в такой же прекрасной форме, как эти красавцы из прошлого? Вы только посмотрите, какие красивые авто были у нас на Минск съехались раритетные автомобили">фестивале ретроавтомобилей.


  • Нам на «Доску позора» все чаще присылают не только жалобы, но отчеты об устраненных проблемах, которые попали в объектив наших читателей. Это очень радует: ну можем же, когда захотим. Вот очередная порция ляпов. Давайте сделаем красиво!

А ЧТО ТАМ В СПОРТЕ?

В футболе брестское «Динамо» вновь возглавило чемпионат, обыграв аутсайдера из Минска. Приятные новости из мира тенниса: Виктория Азаренко в дуэте с австралийкой Эшли Барти выиграла финал в парном разряде на турнире WTA в Риме. К сожалению, в одиночном разряде Виктория вылетела на стадии четвертьфинала, уступив будущей победительнице турнира — Каролине Плишковой. Далее Азаренко ждет участие во втором в сезоне турнире Большого шлема — «Ролан Гаррос». Желаем ей удачи! И немного про хоккей. Россия выиграла шестой подряд матч на ЧМ по хоккею. В другом матчt финны обыграли Францию, что позволило им подняться на первое место в группе.

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Кстати. Выходные в культурном плане отметились не только «Евровидением» (в соцсетях, между прочим, шутили, что лучшим на конкурсе стало выступление Верки Сердючки, да-да, она там тоже была) и «Ночью мзуеев», но и Гродно проходит фестиваль духовых оркестров, где участников больше, чем зрителей">парадом духовых оркестров, который прошел в приграничном городке под Гродно. Это весело, красиво и ярко, правда кажется, что участников было больше, чем зрителей.

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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