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«Ребенок в СОП: что изменилось?»

20.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Защита прав и законных интересов детей – приоритетное направление государственной политики Республики Беларусь, которое закреплено Декретом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» и прочими законодательными актами. Основной сущностью нормативных правовых документов является то, что каждой семье, где родители оступились, необходимо оказать помощь, поддержать в решении проблем и трудностей, поскольку ничто не может заменить несовершеннолетним их родную семью.

Ранее специалисты государственных органов и ведомств руководствовались в своей деятельности Постановлением Министерства образования Республики Беларусь №47 от 28.07.2004 «Об утверждении Инструкции о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите», которое устанавливало порядок выявления и учета несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, то есть несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. С 1 февраля 2019 года вступило в силу Постановление Совета Министров Республики Беларусь №22 от 15 января 2019 года «О признании детей находящимися в социально опасном положении», которое утвердило новый порядок признания детей находящимися в социально опасном положении, определило критерии и показатели социально опасного положения, разъяснило процедуру проведения «социального расследования». Постановление №22 по-новому расставляет приоритеты, в процедуре признания несовершеннолетних, находящимися в социально опасном положении.

Признание детей находящимися в социально опасном положении (СОП) – это процедура, направленная на выявление детей, находящихся в неблагоприятной для них обстановке, а в последующем, и комплекс мероприятий по оказанию помощи семье по ее устранению.

Как и ранее, специалисты государственных органов и иных организаций, реагируют на все сигналы о неблагоприятной для ребенка обстановке и информируют об этом управление образования. Руководителем учреждения образования, в котором воспитывается или обучается несовершеннолетний, принимается решение о создании комиссии для проведения социального расследования.

Социальное расследование – это деятельность государственных органов, государственных и иных организаций по изучению положения и обследованию условий жизни и воспитания ребенка в семье, в отношении которой поступила информация о неблагоприятной для ребенка обстановке. Другими словами, в ходе социального расследования опрашиваются соседи, близкие родственники, медицинские работники, уточняются сведения об обоих родителях, сожителях, по месту их работы и т. д.

Если раньше основную нагрузку в вопросах профилактики семейного неблагополучия несла система образования, то в настоящее время, Постановление №22 определяет данную работу как межведомственную. К проведению социального расследования привлекаются специалисты государственных органов, государственных и иных организаций, общественных организаций и объединений. В рамках проведения социального расследования комиссионно проводится обследование условий жизни и воспитания ребенка, составляется акт обследования.

Постановлением №22 четко определены критерии и показатели социально опасного положения, в отличие от Инструкции №47, главных критериев теперь три. Первый – родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребенка; второй – родители не обеспечивают надзор за поведением ребенка и его образом жизни, вследствие чего ребенок совершает деяния, содержащие признаки административного правонарушения или преступления; третий – родители ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ними, в связи с чем имеет место опасность для жизни и здоровья ребенка. Таким образом, основная задача при проведении социального расследования – определить наличие либо отсутствие критериев и показателей социально опасного положения, и на основании всей полученной информации, принимать решение о необходимости признания несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении.

Результаты проведения социального расследования вначале, как и прежде, рассматриваются на заседании совета учреждения образования по профилактике безнадзорности и правонарушений. Ранее именно он имел право принимать решение о постановке несовершеннолетнего на учет СОП, но с 1 февраля 2019 года такие решения принимают координационные советы, которые функционируют в районных исполнительных комитетах.

Если родители выполнят все рекомендации государственных структур и ведомств (отделов образования, учреждений здравоохранения, МВД, МЧС и др.) по устранению причин и условий, повлекших создание неблагоприятной для несовершеннолетнего обстановки (например, трудоустроятся, пройдут курс лечения от алкогольной зависимости, устранят нарушения пожарной безопасности и т. д.), то вероятность того, что ребенок будет признан находящимся в социально опасном положении, сведется к минимуму. Если же родители бездействуют, то координационный совет признает их ребенка находящимся в социально опасном положении, поставит на учёт СОП, и определит мероприятия для родителей, государственных органов, государственных и иных организаций по устранению причин и условий, повлекших создание неблагоприятной для детей обстановки.  В дальнейшем, координационный совет ежеквартально будет всесторонне изучать положение дел в семье несовершеннолетнего и следить, есть ли положительные изменения.

Таким образом, законодательство дает возможность родителям исправить свою семейную ситуацию и устранить условия и причины, повлекшие создание неблагоприятной для ребенка обстановки или самостоятельно, без вмешательства представителей различных структур, или посредством решения заседания координационного совета о признании несовершеннолетнего, находящимся в СОП. В любом случае, главным остается одно: родители должны в полном объеме выполнять свои родительские обязанности в отношении своих несовершеннолетних детей.

Е. А. КОЗЕЛ, заведующий сектором профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства Сморгонского СПЦ.

 
 
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Защита прав и законных интересов детей – приоритетное направление государственной политики Республики Беларусь, которое закреплено Декретом Президента...
 
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