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«Приезжают и жалуются на Лукашенко». Жизнь польской деревни на границе с Беларусью
20.05.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Польская деревня Токары находится всего в 200 метрах от белорусской границы. Здесь живет 134 человека, есть костел, солнечные батареи на каждом доме (за деньги ЕС) и почти нет молодежи. Мы продолжаем второй сезон проекта «
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Здесь живет 134 человека, есть костел, солнечные батареи и светлица [наш клуб], который можно арендовать меньше чем за 3 евро в час.
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