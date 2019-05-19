«Приезжают и жалуются на Лукашенко». Жизнь польской деревни на границе с Беларусью

Источник материала: Tut.by

Польская деревня Токары находится всего в 200 метрах от белорусской границы. Здесь живет 134 человека, есть костел, солнечные батареи на каждом доме (за деньги ЕС) и почти нет молодежи. Мы продолжаем второй сезон проекта « Люди на границе », в котором рассказываем о наших соседях, которые живут совсем рядом с Беларусью. Леша Судников съездил в Токары и поговорил с местными про белорусов, пенсии (вы наверняка удивитесь), мигрантов и контрсанкции России, которые отразились на простых фермерах.