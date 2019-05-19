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«Приезжают и жалуются на Лукашенко». Жизнь польской деревни на границе с Беларусью

20.05.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Польская деревня Токары находится всего в 200 метрах от белорусской границы. Здесь живет 134 человека, есть костел, солнечные батареи на каждом доме (за деньги ЕС) и почти нет молодежи. Мы продолжаем второй сезон проекта «Люди на границе», в котором рассказываем о наших соседях, которые живут совсем рядом с Беларусью. Леша Судников съездил в Токары и поговорил с местными про белорусов, пенсии (вы наверняка удивитесь), мигрантов и контрсанкции России, которые отразились на простых фермерах.

 
 
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Здесь живет 134 человека, есть костел, солнечные батареи и светлица [наш клуб], который можно арендовать меньше чем за 3 евро в час.
 
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