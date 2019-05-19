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«Причина до сих пор неизвестна». Как лечат болезнь Крона и язвенный колит в Беларуси

20.05.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда речь идет о таких «неудобных» диагнозах, как болезнь Крона и язвенный колит, существуют симптомы, которые неловко обсуждать даже с врачом. Воспалительными заболеваниями кишечника сегодня страдают около пяти миллионов людей по всему миру, причем в последние десятилетия количество пациентов растет. В рамках Всемирного дня борьбы с ВЗК доцент кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии БелМАПО Елена Адаменко рассказала, что на сегодня известно врачам об этих тяжелых заболеваниях и как их лечат в нашей стране.

«Мы до сих пор не знаем причин развития ВЗК»

Разница между болезнью Крона и язвенным колитом в том, что в первом случае поражается любой отдел желудочно-кишечного тракта, а во втором ― только толстый кишечник. В остальном заболевания довольно схожи. Оба хронические, проявляются диареей, частым и жидким стулом, иногда с примесью крови или гноя. Среди других симптомов — повышенная температура, потеря аппетита, снижение массы тела, затрудненное и болезненное пищеварение. Причем, чем выше степень тяжести заболевания, тем больше его клинических проявлений.


― Мы до сих пор не знаем, в чем причина развития ВЗК. При экспериментах не было обнаружено никакой определенной инфекции, пищевого аллергена или другого фактора, который мог бы вызвать эти заболевания. Предполагается, что иммунная система человека по каким-то причинам, возможно, генетическим, неадекватно реагирует на собственные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. Она воспринимает их как болезнетворные. Соответственно, иммунитет начинает вырабатывать различные антитела, направленные на то, чтобы вывести «врагов». Так запускается воспалительная реакция, — объясняет Елена.

ВЗК могут возникнуть в любом возрасте, однако первый пик заболеваемости приходится на 20−30 лет, второй — после 60. Почему — ответить сложно. В среднем по Беларуси около 5000 больных: приблизительно 1000 с болезнью Крона и 4000 с язвенным колитом. Последний во всем мире встречается чаще. Статистика говорит о том, что в Европе за прошедшие сорок лет количество людей с диагнозом ВЗК увеличилось в 4 раза. В нашей стране эти цифры также растут.


― Возможно, это связано с тем, что заболевание стало легче диагностировать. Или же пациенты теперь более образованные и чаще обращаются к врачу, если их что-то беспокоит. Например, длительная диарея, — предполагает специалист. — Здоровые люди должны проходить обследование у терапевта или врача общей практики раз в два года. Пациенты с ВЗК наблюдаются у гастроэнтеролога. Частота посещения доктора зависит от тяжести заболевания, но составляет не реже одного раза в год.

Как спастись от непредсказуемой болезни?

Так как факторы, влияющие на развитие болезни Крона и язвенного колита пока точно не установлены, единственная профилактика этих заболеваний ― здоровый образ жизни. И в первую очередь это отказ от курения. Исследования установили, что у людей, зависимых от сигареты, ВЗК развивается чаще. Также риску подвержены дети, которые находились на искусственном вскармливании. Чтобы не спровоцировать болезнь, стоит избегать стрессов и беречься от различных кишечных инфекций ― они могут вызвать ряд воспалительных реакций в толстой кишке.

ВЗК легко перепутать с другими заболеваниями. Например, с псевдомембранозным колитом ― обычно он проявляется после длительного лечения антибиотиками, которые убивают естественную микрофлору человека. Похожие симптомы возникают при сальмонеллезе, дизентерии и др. Все перечисленное поражает желудочно-кишечный тракт, однако является инфекцией, а не хронической воспалительной болезнью кишечника.


― Находясь в контакте с больным дизентерией и спустя время обнаружив у себя характерные симптомы, вы, конечно, можете заподозрить заражение. Но для точного определения диагноза следует все равно обратиться к специалисту. Когда здоровый человек замечает у себя кровь в стуле, его должно это насторожить. Причиной может быть как геморрой, так и начальная стадия ВЗК, — утверждает гастроэнтеролог.

Компьютерная томография и камера в желудке

Основной метод диагностики воспалительных заболеваний кишечника ― это колоноскопия. В просвет кишки через задний проход вводится гибкий эндоскоп. На торцевой части аппарата размещена специальная видеокамера, изображение с которой передается на экран монитора. Также используется ступенчатая биопсия. Для нее врачи берут фрагменты слизистой оболочки тонкой и толстой кишки и изучают их под микроскопом. Это необходимо для подтверждения диагноза.

― Среди новейших способов исследования ― компьютерная томография с контрастированием кишечника. Она абсолютно безболезненна: тело пациента просвечивается рентгеновскими лучами, и изображение внутренних органов выводится на экран компьютера, — поясняет Елена. — Еще один метод ― капсульная эндоскопия. Пациент проглатывает специальную капсулу, оборудованную камерой. В процессе движения по желудочно-кишечному тракту устройство делает снимки и передает информацию на записывающий ресивер. Спустя время «пилюля» выводится из организма естественным путем.


При выборе терапии врачи оценивают общее состояние пациента, его жалобы и результаты исследования кишечника. Например, если человек резко теряет массу тела или находится в стадии обострения болезни, то, кроме необходимых лекарств, ему назначают дополнительное питание. Оно представляет собой смеси, которые содержат уже расщепленные питательные вещества ― для них требуется минимальное переваривание.

― Если ВЗК находится в стадии обострения, пациент должен соблюдать строгую диету. Исключается грубая клетчатка, свежее молоко, овощи можно есть лишь в отварном или запеченном виде, ограничивается потребление жиров. Во время ремиссии рацион расширяется. Рекомендуется высококалорийная диета, богатая белком, витаминами, микроэлементами. Кроме того, пациентам следует ограничить употребление сахара, а при непереносимости лактозы ― молочных продуктов. Если у человека, ко всему прочему, есть сужение просвета кишки, то ему придется избегать продуктов, богатых клетчаткой. Иначе они будут плохо проходить по кишечнику, вызывая болевые ощущения.

«Бывает, что ВЗК приводит к инвалидности»

В среднем на то, чтобы установить диагноз, уходит несколько месяцев. Конечно, в этот период человек чувствует себя плохо. Облегчение наступает сразу после начала лечения.

― Четкое соблюдение всех рекомендаций врача помогает длительное время поддерживать состояние ремиссии ― ослабления симптомов. В это время человек может работать, учиться, путешествовать ― никаких ограничений в образе жизни нет. Однако нельзя дать точных прогнозов, как часто «затишье» будет сменяться обострением. Все зависит от конкретного пациента и течения его заболевания, — считает Елена.


К сожалению, нередки случаи, когда ВЗК приводят к инвалидности. По словам гастроэнтеролога, часто это происходит по вине самих пациентов:

― При болезни Крона и язвенном колите необходим постоянный прием лекарств. Иногда они вводятся через прямую кишку, иногда ― внутривенно. Человеку приходится часто посещать медицинские учреждения, что требует определенной организации своей жизни. Не все на это способны, — уверяет специалист.

На базе 10-й городской клинической больницы Минска действует Республиканский центр гастроэнтерологии. Обратиться сюда может любой пациент. Однако желательно предварительно пройти осмотр и получить направление от гастроэнтеролога своего региона. В обычной поликлинике врач-гастроэнтеролог есть не всегда, зато его можно найти практически во всех межрайонных и областных центрах страны.

В Беларуси пациенты с диагнозом ВЗК имеют право получать лекарства бесплатно. Наличие или отсутствие инвалидности значения не имеет.

Важную часть лечения составляет психологическое состояние человека: ему важно понимать, что он не остался один на один со своей проблемой. 19 мая в отеле «DoubleTree by Hilton» прошла открытая встреча пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, организованная ОО «Белорусская ассоциация врачей» при  поддержке компании Takeda. Любой, кто столкнулся с проблемой ВЗК мог прийти, услышать истории других пациентов, поделиться своей, а также задать вопросы специалистам.


― Сейчас в медицине есть модное понятие ― комплаенс (от англ. «согласие», «соответствие» — прим. TUT.BY). Это означает, что пациент должен довериться врачу и добровольно следовать предписанным рекомендациям. Только так можно сделать лечение ВЗК наиболее эффективным, — уверена Елена.


 
Теги: Минск
 
 
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