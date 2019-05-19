Теплые майские дожди. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Расклад на неделю от синоптиков в целом хороший: будет тепло, но в среду-четверг ожидаются небольшие дожди.

В понедельник и вторник — ясно, но ветрено, до +25 градусов тепла.

В среду, 22 мая, днем +21°С…23°С и дождь.

В четверг, 23 мая, термометр покажет до 25 °C. Дождь, возможна гроза.

В пятницу, 24 мая, в дневные часы +21°С…23°С. Дождь ожидается только с утра.

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