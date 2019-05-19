|
Теплые майские дожди. Погода в Витебске на неделе
20.05.2019 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Расклад на неделю
В понедельник и вторник — ясно, но ветрено, до +25 градусов тепла.
В среду, 22 мая, днем +21°С…23°С и дождь.
В четверг, 23 мая, термометр покажет до 25 °C. Дождь, возможна гроза.
В пятницу, 24 мая, в дневные часы +21°С…23°С. Дождь ожидается только с утра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расклад на неделю от синоптиков в целом хороший.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)