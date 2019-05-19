ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теплые майские дожди. Погода в Витебске на неделе

20.05.2019 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Расклад на неделю от синоптиков в целом хороший: будет тепло, но в среду-четверг ожидаются небольшие дожди.

В понедельник и вторник — ясно, но ветрено, до +25 градусов тепла.

В среду, 22 мая, днем +21°С…23°С и дождь.

В четверг, 23 мая, термометр покажет до 25 °C. Дождь, возможна гроза.

В пятницу, 24 мая, в дневные часы +21°С…23°С. Дождь ожидается только с утра.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расклад на неделю от синоптиков в целом хороший.
 
Новости дня
Новости общества
 
Тепло - а потом дождь с грозой. Погода в Бресте на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Светлы шлях
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика