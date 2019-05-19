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Тепло - а потом дождь с грозой. Погода в Бресте на неделе
20.05.2019 09:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первая половина рабочей недели будет по-летнему теплой, а с четверга ожидаются дожди.
Понедельник и вторник будут жаркими. Днем воздух прогреется до +25°С, сообщает
В четверг во второй половине дня возможен небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до +23°С.
На пятницу также обещают дождь и до +21°С. Днем возможна гроза.
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В понедельник и вторник будет до +25°С.
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