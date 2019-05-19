Тепло - а потом дождь с грозой. Погода в Бресте на неделе

Источник материала: Tut.by

Первая половина рабочей недели будет по-летнему теплой, а с четверга ожидаются дожди.





Понедельник и вторник будут жаркими. Днем воздух прогреется до +25°С, сообщает pogoda.by . В среду — на два градуса меньше: +21…+23°С. Ожидается переменная облачность без осадков.

В четверг во второй половине дня возможен небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до +23°С.

На пятницу также обещают дождь и до +21°С. Днем возможна гроза.

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