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Тепло - а потом дождь с грозой. Погода в Бресте на неделе

20.05.2019 09:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая половина рабочей недели будет по-летнему теплой, а с четверга ожидаются дожди.


Понедельник и вторник будут жаркими. Днем воздух прогреется до +25°С, сообщает pogoda.by. В среду — на два градуса меньше: +21…+23°С. Ожидается переменная облачность без осадков.

В четверг во второй половине дня возможен небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до +23°С.

На пятницу также обещают дождь и до +21°С. Днем возможна гроза.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY каждый день.

 
 
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В понедельник и вторник будет до +25°С.
 
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