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Как молодежь в Витебске спасается от жары в фонтанах

20.05.2019 09:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске в минувшие выходные воздух прогрелся почти до +25 градусов, и молодежь на раскаленной площади Победы купалась в фонтанах.


Однако показатели температуры в субботу и воскресенье были далеко не самыми высокими. Шесть лет назад 18 мая столбик термометра в областном центре поднялся до +32,5 градуса, установив температурный рекорд в Беларуси для этого месяца весны.






 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске в минувшие выходные воздух прогрелся почти до +25 градусов, и молодежь на раскаленной площади Победы купалась в фонтанах.
 
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