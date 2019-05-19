Как молодежь в Витебске спасается от жары в фонтанах

Источник материала: Tut.by

В Витебске в минувшие выходные воздух прогрелся почти до +25 градусов, и молодежь на раскаленной площади Победы купалась в фонтанах.





Однако показатели температуры в субботу и воскресенье были далеко не самыми высокими. Шесть лет назад 18 мая столбик термометра в областном центре поднялся до +32,5 градуса, установив температурный рекорд в Беларуси для этого месяца весны.



















