|
Как молодежь в Витебске спасается от жары в фонтанах
20.05.2019 09:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске в минувшие выходные воздух прогрелся почти до +25 градусов, и молодежь на раскаленной площади Победы купалась в фонтанах.
Однако показатели температуры в субботу и воскресенье были далеко не самыми высокими. Шесть лет назад 18 мая столбик термометра в областном центре поднялся до +32,5 градуса, установив температурный рекорд в Беларуси для этого месяца весны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске в минувшие выходные воздух прогрелся почти до +25 градусов, и молодежь на раскаленной площади Победы купалась в фонтанах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)