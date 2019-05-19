Еще теплее. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни на Гомельщину придет настоящее лето. Если так пойдет и дальше, то очень скоро можно будет открывать купальный сезон.

Итак, по данным pogoda.by, на предстоящей неделе нас ожидает отличная погодка.

В понедельник и вторник +25ºС, ясно.

В среду и четверг на пару градусов прохладнее, местами дожди.

В пятницу — снова +25ºС и грозы.

Хорошей недели!

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