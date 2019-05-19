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Еще теплее. Погода в Гомеле на неделе
20.05.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни на Гомельщину придет настоящее лето. Если так пойдет и дальше, то очень скоро можно будет открывать купальный сезон.
Итак,
В понедельник и вторник +25ºС, ясно.
В среду и четверг на пару градусов прохладнее, местами дожди.
В пятницу — снова +25ºС и грозы.
Хорошей недели!
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Если так пойдет и дальше, то очень скоро можно будет открывать купальный сезон.
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