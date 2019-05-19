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Еще теплее. Погода в Гомеле на неделе

20.05.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни на Гомельщину придет настоящее лето. Если так пойдет и дальше, то очень скоро можно будет открывать купальный сезон.

Итак, по данным pogoda.by, на предстоящей неделе нас ожидает отличная погодка.

В понедельник и вторник +25ºС, ясно.

В среду и четверг на пару градусов прохладнее, местами дожди.

В пятницу — снова +25ºС и грозы.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Если так пойдет и дальше, то очень скоро можно будет открывать купальный сезон.
 
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