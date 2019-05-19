В Турове в школе во время спортивных мероприятий третьекласснице стало плохо - и девочка умерла

Источник материала: Tut.by

В Турове умерла третьеклассница. Ученице школы № 2 стало плохо, ей вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось.

Трагедия произошла еще17 мая, сообщил телеграм-канал NEXTA .

В школе TUT.BY подтвердили происшествие.

— Для нас это шок, Анна (так звали девочку) была здоровым ребенком. На здоровье не жаловалась, не болела, группа здоровья у нее была основная.

Администрация школы уточняет: умерла девочка уже в больнице.

— Все случилось во время массового спортивного мероприятия. Что зависело от учителей и школы — было сделано, скорую вызвали вовремя. Она не теряла сознания, не падала — просто стало плохо. Даже в скорой, когда ее везли в больницу, она сидела, а не лежала, — говорит директор школы Николай Дорошко.

TUT.BY ждет официальный комментарий СК.