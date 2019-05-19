|
В Турове в школе во время спортивных мероприятий третьекласснице стало плохо - и девочка умерла
20.05.2019 09:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Турове умерла третьеклассница. Ученице школы № 2 стало плохо, ей вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось.
Трагедия произошла еще17 мая, сообщил телеграм-канал
В школе TUT.BY подтвердили происшествие.
— Для нас это шок, Анна (так звали девочку) была здоровым ребенком. На здоровье не жаловалась, не болела, группа здоровья у нее была основная.
Администрация школы уточняет: умерла девочка уже в больнице.
— Все случилось во время массового спортивного мероприятия. Что зависело от учителей и школы — было сделано, скорую вызвали вовремя. Она не теряла сознания, не падала — просто стало плохо. Даже в скорой, когда ее везли в больницу, она сидела, а не лежала, — говорит директор школы Николай Дорошко.
TUT.BY ждет официальный комментарий СК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученице школы № 2 стало плохо, ей вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)