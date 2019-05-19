ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С пандусами и специальными кабинками для переодевания. На Минском море откроют пляж для колясочников

20.05.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Летом на Минском море появится первый инклюзивный пляж для инвалидов-колясочников. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Девятый пляж Заславского водохранилища станет доступным для людей с инвалидностью. Это станет возможным благодаря проекту «ПляжИК», социальный проект Social Weekend.

Место выбрано не случайно: там пологая местность, удобный вход в воду, а неподалеку от пляжа парковка. К июлю там проложат деревянные тропинки, установят кабинки для переодевания с пандусами, появятся пирс и открытая площадка для занятий кроссфитом.

— Идея создания такого места зародилась давно. Находясь в командировках в России, Украине, я наблюдал, насколько популярны инклюзивные пляжи там. Понял, что было бы не лишним организовать подобное место и у нас, ведь ни на одном водоеме Минского района нет инклюзивного пляжа. А ведь такое место могло бы быть полезным для людей с инвалидностью, которые ввиду своих особенностей и отсутствия подходящих условий отказываются выйти из зоны комфорта и интересно провести время, — рассказал автор проекта, инструктор активной реабилитации общественного объединения «РАИК» Денис Василевич.

По его словам, пляж будет полезен не только инвалидам-колясочникам, но и мамам с маленькими детьми, пожилым людям, недавно пережившим инсульт, временно травмированным. Все они будут чувствовать себя комфортно.

— Мы проводили анализ и выяснили, что летом с пятницы по воскресенье это место посещают около 500 человек. Побывав на адаптивном пляже и взглянув на баннер, информирующий о проблемах инклюзии, соотечественники станут с пониманием относиться к людям с инвалидностью, — отметил Денис Василевич.

Также на инклюзивном пляже будут проводить туристические слеты. Люди с инвалидностью поучаствуют в кулинарных поединках, прокатятся на байдарках, SUP-досках, гидроциклах, водных тюбингах. Кроме того, мужчины и женщины с физическими особенностями посоревнуются в спортивном ориентировании, дартсе. Первый турслет состоится в середине июля.

— Эта площадка станет хорошим местом, где человек с инвалидностью сможет увлекательно провести время и убедится в том, что и для него нет ничего невозможного, — заключил инструктор активной реабилитации ОО «РАИК».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летом на Минском море появится первый инклюзивный пляж для инвалидов-колясочников. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости»
 
Новости дня
Новости общества
 
Как молодежь в Витебске спасается от жары в фонтанах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Светлы шлях
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика