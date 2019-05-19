С пандусами и специальными кабинками для переодевания. На Минском море откроют пляж для колясочников

Источник материала: Tut.by

Летом на Минском море появится первый инклюзивный пляж для инвалидов-колясочников. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Девятый пляж Заславского водохранилища станет доступным для людей с инвалидностью. Это станет возможным благодаря проекту «ПляжИК», социальный проект Social Weekend.

Место выбрано не случайно: там пологая местность, удобный вход в воду, а неподалеку от пляжа парковка. К июлю там проложат деревянные тропинки, установят кабинки для переодевания с пандусами, появятся пирс и открытая площадка для занятий кроссфитом.

— Идея создания такого места зародилась давно. Находясь в командировках в России, Украине, я наблюдал, насколько популярны инклюзивные пляжи там. Понял, что было бы не лишним организовать подобное место и у нас, ведь ни на одном водоеме Минского района нет инклюзивного пляжа. А ведь такое место могло бы быть полезным для людей с инвалидностью, которые ввиду своих особенностей и отсутствия подходящих условий отказываются выйти из зоны комфорта и интересно провести время, — рассказал автор проекта, инструктор активной реабилитации общественного объединения «РАИК» Денис Василевич.

По его словам, пляж будет полезен не только инвалидам-колясочникам, но и мамам с маленькими детьми, пожилым людям, недавно пережившим инсульт, временно травмированным. Все они будут чувствовать себя комфортно.

— Мы проводили анализ и выяснили, что летом с пятницы по воскресенье это место посещают около 500 человек. Побывав на адаптивном пляже и взглянув на баннер, информирующий о проблемах инклюзии, соотечественники станут с пониманием относиться к людям с инвалидностью, — отметил Денис Василевич.

Также на инклюзивном пляже будут проводить туристические слеты. Люди с инвалидностью поучаствуют в кулинарных поединках, прокатятся на байдарках, SUP-досках, гидроциклах, водных тюбингах. Кроме того, мужчины и женщины с физическими особенностями посоревнуются в спортивном ориентировании, дартсе. Первый турслет состоится в середине июля.

— Эта площадка станет хорошим местом, где человек с инвалидностью сможет увлекательно провести время и убедится в том, что и для него нет ничего невозможного, — заключил инструктор активной реабилитации ОО «РАИК».