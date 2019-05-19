Областной Госконтроль проведёт «прямую линию» по вопросам эффективности работы единых диспетчерских служб ЖКХ

Источник материала: Полесская правда



В Комитете государственного контроля Брестской области 23 мая с 10.00 до 12.00 состоится «прямая тематическая телефонная линия» по вопросу эффективности работы единых диспетчерских служб и контакт-центра с коротким номером 115, в том числе функционирования полноценной коммуникативной системы обратной связи с населением, направленной на упреждение обоснованных претензий, полноты и своевременности исполнения заявок граждан и другим.

Обратиться на «прямую тематическую телефонную линию» и задать свой вопрос можно по телефонам:

8 (0162) 21-18-14, 21-25-08.