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Областной Госконтроль проведёт «прямую линию» по вопросам эффективности работы единых диспетчерских служб ЖКХ

20.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Областной Госконтроль проведёт «прямую линию» по вопросам эффективности работы единых диспетчерских служб ЖКХ
В Комитете государственного контроля Брестской области 23 мая с 10.00 до 12.00 состоится «прямая тематическая телефонная линия» по вопросу эффективности работы единых диспетчерских служб и контакт-центра с коротким номером 115, в том числе функционирования полноценной коммуникативной системы обратной связи с населением, направленной на упреждение обоснованных претензий, полноты и своевременности исполнения заявок граждан и другим.

Обратиться на «прямую тематическую телефонную линию» и задать свой вопрос можно по телефонам:
8 (0162) 21-18-14, 21-25-08.

Напомним, в ноябре 2018 года в Пинске заработал единый номер 115, куда пинчане могут подать заявки на решение проблем с электричеством, водоснабжением, канализацией, отоплением, благоустройством и санитарном состоянии, о поломанных лифтах, некачественных строительных и кровельных работах, бытовых услугах.

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