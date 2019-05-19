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В Гомельском районе пенсионер самостоятельно тушил пламя в гараже и попал в больницу

20.05.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе пенсионер пытался самостоятельно потушить пожар в гараже и попал с отравлением в больницу.


Инцидент произошел вечером 19 мая в поселке Будатин Гомельского района, сообщили в МЧС.

Мужчина работал в гараже шлифовальной машиной, в какой-то момент из-за отлетевшей искры произошло возгорание. Хозяин до приезда спасателей пытался справиться с огнем самостоятельно, но не рассчитал силы, в итоге ему пришлось вызывать «скорую». С диагнозом «отравление продуктами горения» пенсионера отвезли в больницу.

 
 
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Мужчина работал в гараже шлифовальной машиной, в какой-то момент из-за отлетевшей искры произошло возгорание.
 
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