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До +27°С и дожди ожидаются в Беларуси 21 мая

20.05.2019 11:40 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

До +27°С и дожди ожидаются в Беларуси 21 мая
Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 21 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в ночные и утренние часы в отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 градусов тепла, по юго-западу - плюс 17-18. Днем будет от 21 до 27 выше нуля.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 21 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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