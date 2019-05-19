ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На неделе будет тепло (а местами и мокро). Но к выходным похолодает

20.05.2019 12:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На этой неделе ожидается неустойчивая погода. В начале недели погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая воздушная масса, по юго-западной половине республики скажется влияние атмосферных фронтов. В середине недели влияние фронтальных разделов распространится на большую часть территории страны, за фронтами на территорию нашей страны начнет поступать более свежий  воздух с Балтийского моря, и  к концу рабочей недели станет немного прохладнее. Об этом TUT.BY сообщил Белгидромет Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

21 мая, во вторник, фронтальные разделы обусловят преимущественно по юго-западной половине страны кратковременные дожди, местами грозы, в ночные и утренние часы в отдельных районах сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +10...+16°С, по юго-западу +17...+18°С, максимальная температура днем +21...+27°С.

В среду, 22 мая, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +10...+16°С, максимальная температура  днем +18...+24°С, местами воздух прогреется до +26°С.

23 мая, в четверг, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В ночные и утренние часы кое-где сгустится слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +9...+15°С, максимальная днем +19...+26°С.

24 мая, в пятницу, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +8 +15°С, максимальная днем +15...+22°С, лишь по юго-востоку  страны воздух еще прогреется до +24°С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе ожидается неустойчивая погода. В начале недели погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая воздушная масса, по юго-западной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Основная версия - суицид. СК сделал заявление по делу о гибели инспектора ГАИ в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика