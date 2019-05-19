На неделе будет тепло (а местами и мокро). Но к выходным похолодает

Источник материала: Tut.by

На этой неделе ожидается неустойчивая погода. В начале недели погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая воздушная масса, по юго-западной половине республики скажется влияние атмосферных фронтов. В середине недели влияние фронтальных разделов распространится на большую часть территории страны, за фронтами на территорию нашей страны начнет поступать более свежий воздух с Балтийского моря, и к концу рабочей недели станет немного прохладнее. Об этом TUT.BY сообщил Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

21 мая, во вторник, фронтальные разделы обусловят преимущественно по юго-западной половине страны кратковременные дожди, местами грозы, в ночные и утренние часы в отдельных районах сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +10...+16°С, по юго-западу +17...+18°С, максимальная температура днем +21...+27°С.

В среду, 22 мая, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +10...+16°С, максимальная температура днем +18...+24°С, местами воздух прогреется до +26°С.

23 мая, в четверг, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В ночные и утренние часы кое-где сгустится слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +9...+15°С, максимальная днем +19...+26°С.

24 мая, в пятницу, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +8 +15°С, максимальная днем +15...+22°С, лишь по юго-востоку страны воздух еще прогреется до +24°С.

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