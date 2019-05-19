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В Беларуси на неделе будет теплая погода с дождями, к выходным похолодает

20.05.2019 12:50 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси на неделе будет теплая погода с дождями, к выходным похолодает
Фот из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на этой неделе ожидается неустойчивая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В начале недели погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая воздушная масса, по юго-западной части республики скажется влияние атмосферных фронтов. В середине недели влияние фронтальных разделов распространится на большую часть территории страны, за фронтами на территорию страны начнет поступать более свежий воздух с Балтийского моря, и к концу рабочей недели станет немного прохладнее", - рассказали синоптики.

Во вторник, 21 мая, фронтальные разделы обусловят преимущественно по юго-западной части республики кратковременные дожди, местами грозы, в ночные и утренние часы в отдельных районах сильные дожди. Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 градусов тепла, по юго-западу - 17-18 выше нуля. Днем будет плюс 21-27.

В среду, 22 мая, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ночью будет 10-16 со знаком плюс, днем - 18-24 градусов тепла, местами воздух прогреется до плюс 26.

В четверг, 23 мая, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В ночные и утренние часы кое-где сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем - 19-26 выше нуля.

В пятницу, 24 мая, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью будет от 8 до 15 градусов тепла, днем - 15-22 выше нуля, лишь по юго-востоку страны воздух еще прогреется до плюс 24.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на этой неделе ожидается неустойчивая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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