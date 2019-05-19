Основная версия - суицид. СК сделал заявление по делу о гибели инспектора ГАИ в Могилеве

Источник материала: Tut.by

20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу о гибели инспектора ГАИ в Могилеве. Напомним, 22-летний лейтенант милиции Евгений Потапович найден застреленным 16 мая. 18 мая инспектора похоронили .

По словам представителей СК, версия о похищении неизвестными на черной «Волге» не подтвердилась. Были изъяты и проанализированы записи с видеокамер, установленные по улицам Крупской и Первомайской в Могилеве. Это два маршрута, по которым можно доехать от места пропажи инспектора до места обнаружения его тела. В период с 18 до 21 часов 16 мая черную «Волгу» камеры не зафиксировали.

Основная версия произошедшего — суицид.

Как уже было известно, 16 мая в 18.24 коллегам инспектора поступила информация, что он выбыл для оформления ДТП, однако к месту ДТП Потапович не явился.

Следствием установлено, что около 11 утра 16 мая лейтенант Потапович покупал в магазине дрова, лопату и жидкость для розжига. Это же было найдено около тела. Известно, что инспектор днем 16 мая побывал на месте, где позже его нашли.

Около тела был также обнаружен табельный пистолет милиционера. Из него он выстрелил себе в голову.





Его руки действительно были закованы в наручники, однако следствие пришло к выводу, что он мог сделать это сам, также положение рук позволяло самостоятельно произвести выстрел в голову.

Никаких следов борьбы или насилия, кроме огнестрельного ранения, на теле Потаповича не обнаружено. На правой руке лейтенанта осталась кровь.









Установлено, что в апреле нынешнего года Потапович уже совершал попытку суицида. Следователи узнали, что 1 апреля он заготовил сообщения о суицидальных намерениях друзьям и сослуживцам — и часть из них даже разослал.

Следствие сейчас ищет водителя автомобиля, который помог Потаповичу добраться до места, где позже было найдено его тело. Если вам что-то известно — позвоните 102.

Оставшиеся вопросы

Информация о суициде инспектора не отвечает на как минимум несколько вопросов:

почему инспектор, намеревавшийся покончить с собой и даже совершивший попытку суицида, продолжал нести службу и имел при себе оружие? Знало ли об этом его руководство, почему не были привлечены ведомственные психологи, а Потапович не был отстранен от работы до нормализации состояния?

для чего Потапович затеял историю с черной «Волгой»?

почему на инспекторе, совершившем суицид, нет обуви и брюк?

для чего Потапович купил дрова, жидкость для розжига и лопату? Хотел совершить самосожжение, а потом передумал, защелкнул на руках наручники и выстрелил себе в голову?

Будем надеяться, что по окончании следствия по делу компетентные органы расскажут все о странных обстоятельствах и причинах смерти милиционера.

Что произошло

Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции, появилось вечером 16 мая . Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером.



Фото: МВД

Однако через несколько часов тело лейтенанта нашли в паре километров от Могилева в лесу с огнестрельным ранением в голову.

Внимание! По данным следствия, около 18 часов 16 мая погибший милиционер находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева напротив здания Облпотребсоюза , где сел в неустановленный автомобиль . Всех, кто обладает значимой информацией в этой связи, просят сообщить об этом следствию по телефонам: 8 (017) 389-50-02, 8 (0222) 23-05-00.

На следющий день Следственный комитет рассказал о том, что было сделано за сутки после убийства сотрудника ГАИ: табельное оружие нашли, лейтенант погиб после выстрела в голову, версия о похищении на черном авто проверяется, но не является приоритетной. В качестве подозреваемых пока никто не задержан.

По первоначальной версии сотрудника в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Поэтому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, — рассказывали TUT.BY местные жители . Последних оставили в РОВД, СИЗО минимум на сутки, женщин отпустили в 4 часа утра.

«Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному», — прокомментировали в МВД гибель инспектора ДПС лейтенанта милиции Евгения Потаповича.