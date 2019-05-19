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Основная версия - суицид. СК сделал заявление по делу о гибели инспектора ГАИ в Могилеве
20.05.2019 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу о гибели инспектора ГАИ в Могилеве. Напомним, 22-летний лейтенант милиции Евгений Потапович найден
По словам представителей СК, версия о похищении неизвестными на черной «Волге» не подтвердилась. Были изъяты и проанализированы записи с видеокамер, установленные по улицам Крупской и Первомайской в Могилеве. Это два маршрута, по которым можно доехать от места пропажи инспектора до места обнаружения его тела. В период с 18 до 21 часов 16 мая черную «Волгу» камеры не зафиксировали.
Основная версия произошедшего — суицид.
Как уже было известно, 16 мая в 18.24 коллегам инспектора поступила информация, что он выбыл для оформления ДТП, однако к месту ДТП Потапович не явился.
Следствием установлено, что около 11 утра 16 мая лейтенант Потапович покупал в магазине дрова, лопату и жидкость для розжига. Это же было найдено около тела. Известно, что инспектор днем 16 мая побывал на месте, где позже его нашли.
Около тела был также обнаружен табельный пистолет милиционера. Из него он выстрелил себе в голову.
Его руки действительно были закованы в наручники, однако следствие пришло к выводу, что он мог сделать это сам, также положение рук позволяло самостоятельно произвести выстрел в голову.
Никаких следов борьбы или насилия, кроме огнестрельного ранения, на теле Потаповича не обнаружено. На правой руке лейтенанта осталась кровь.
Установлено, что в апреле нынешнего года Потапович уже совершал попытку суицида. Следователи узнали, что 1 апреля он заготовил сообщения о суицидальных намерениях друзьям и сослуживцам — и часть из них даже разослал.
Оставшиеся вопросы
Информация о суициде инспектора не отвечает на как минимум несколько вопросов:
Будем надеяться, что по окончании следствия по делу компетентные органы расскажут все о странных обстоятельствах и причинах смерти милиционера.
Что произошло
Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции,
Однако через несколько часов тело лейтенанта нашли в паре километров от Могилева в лесу с огнестрельным ранением в голову.
На следющий день Следственный комитет
По первоначальной версии сотрудника в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Поэтому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, —
«Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному», —
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20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу о смерти инспектора ГАИ в Могилеве.
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