Скидки будут? А льготы при поступлении? Может, общага? Отвечаем на вопросы о членстве в БРСМ

Источник материала: Tut.by

Недавно на площади Государственного флага 25 пионеров торжественно вступили в БРСМ . В прошлом году в организации состояло 450 тысяч молодых белорусов. Многие даже не помнят, что у них есть членский билет. Студенты нередко вспоминают о нем, только когда с их стипендии списываются несколько рублей. На справедливый вопрос «это что такое?» им говорят о «союзе молодежи», хотя они уже не помнят, что в школе подписали какое-то заявление. Выйти из организации порой оказывается тяжелее, чем сдать экзамен по высшей математике или античной литературе. Давайте разберемся со всеми вопросами, которые возникают насчет БРСМ.

Что это вообще за организация? Белорусский республиканский союз молодежи появился в 2002 году. Он называет себя «правопреемником комсомола Беларуси». Официально цель у БРСМ — развивать гражданское общество, поддерживать инициативы молодежи, продвигать патриотизм и духовно-нравственные ценности. Всем этим (возможно) и занимаются 450 тысяч белорусов в возрасте от 14 до 31 года. БРСМ настолько крупная организация, что даже учредила несколько газет («Знамя юности», «Переходный возраст», «Зорька») и радиостанций («Пилот FM» и «Душевное радио»). Еще они проводят много мероприятий, о которых вы, скорее всего, хоть раз слышали: «Королева Весна», «100 идей для Беларуси», «Студент года», «Властелин села» (оттуда мы даже делали репортаж ). Конкурсами союз молодежи не ограничивается — есть и благотворительные акции , когда активисты помогают ветеранам, детским домам и приютам.

Допустим, я стану членом БРСМ. Какие мне от этого бонусы? По билету БРСМ можно получать скидки в печатных центрах и различных магазинах. В Минске активисты заплатят меньше за солярий, массаж и автошколу. Причем в некоторых случаях — на 30%. Естественно, дают бесплатные билеты на хоккей и другие мероприятия — но в основном на те, где нужна массовка. Правда, «предлагают» такое всем студентам, а не только членам БРСМ. Конкретно в этом случае выгода сомнительная. А вот для участия в конкурсах и поездках (в том числе за границу) уже понадобится билет. Любимый бонус у студентов — это возможность получить освобождение от пар за то, что поучаствовал в каком-нибудь мероприятии. Учителя в школе часто говорят о неких бонусах при поступлении в университет: например, что обязательно дадут место в общежитии. Это не совсем так. Университеты стараются дать «общагу» всем первокурсникам, но это желание не прописано в официальных документах — вне очереди койку получают сироты, люди с инвалидностью, одаренная молодежь и другие льготники. Из членов БРСМ потребовать себе общежитие могут только самые активные, поэтому сразу после школы членский билет вам ничего не даст.

А в организации есть какой-то карьерный рост? Кем я могу стать в ней? Сначала вы становитесь просто членом организации. Потом можно стать первым секретарем группы, затем курса, факультета, университета. Если вам это нужно, конечно. Выше идет территориальное деление — районные и областные комитеты, Минский городской комитет. Самая главная должность в организации — первый секретарь ЦК БРСМ, которого выбирают на пленуме ЦК во время съезда (его проводят примерно раз в пять лет). Сейчас всем управляет Дмитрий Воронюк.

Какой взнос надо платить и зачем? На какие деньги живет организация? Взнос — три рубля каждые полгода для всех, кроме школьников: они платят только рубль. Если верить уставу БРСМ, это один из главных источников дохода (в списке он на первом месте). Еще организация зарабатывает на некоторых мероприятиях и принимает пожертвования. По какой-то причине в документе не указано, что большую часть денег БРСМ получает из госбюджета. На «государственную молодежную политику» в 2019 году правительство потратит почти четыре миллиона долларов, из которых значительная часть уйдет союзу молодежи. К сожалению, бюджет организации закрыт, так что неизвестно, сколько именно получает БРСМ и как он тратит свои миллионы. В интервью «Нашай Нiве» Воронюк говорил : «У нас есть планы опубликовать годовой отчет, где будет прописано, на что мы тратили средства». Мы отправили в БРСМ письмо с вопросом о бюджете 14 марта, нам обещали ответить через несколько дней, но от организации нет ответа до сих пор.

Если я вступлю в БРСМ и пойму, что мне это не надо, можно будет выйти оттуда? Как? В идеале этот процесс для белорусского студента выглядит так: Пишете заявление.

Просите подписать его секретарей БРСМ факультета и университета, а также представителя администрации вуза.

Сдаете членский билет и значок.

Закрываете долги (если они есть).

Готово! Отказать в выходе вам никто не может. Но бывает, возникают трудности. В ноябре в соцсетях обсуждали, как студентка захотела выйти из БРСМ по религиозным причинам, но декан факультета сказал, что она «позорит его», и попросил остаться. В итоге только в январе девушка получила подтверждение, что больше не состоит в организации.

Сложно. Может, членство не навсегда и когда-нибудь само истечет? Ждать придется долго: вы продолжите числиться в БРСМ аж до 31 года. Кстати, даже в этом возрасте можно подать заявление, чтобы остаться в организации и дальше. Правда, по правилам БРСМ общее число его членов старше 31 года не может превышать 1/3 от всех. Но, думается нам, вы вряд ли с этим столкнетесь.

А если я изначально откажусь вступать в БРСМ, мне за это что-то будет? Никакого наказания за отказ нет и быть не может, это незаконно. К сожалению, молодежь все еще принуждают вступать в БРСМ. Вспомним нашумевший скандал , о котором стало известно в конце октября прошлого года. Тогда пресс-служба организации сказала, что ее «принципиальная позиция» — никакого принуждения, все должно быть добровольно. Если вас заставляют вступить в БРСМ, попробуйте обратиться в пресс-службу организации или напишите жалобу в Министерство образования. Кстати, за принуждение вступать в общественные объединения предусмотрен штраф — от 4 до 20 базовых величин (от 102 до 510 рублей). Напомните об этом тем, кто требует вступить в БРСМ. Глава организации и сам говорил , что против принуждения. Заодно напомним, что до 16 лет ваши родители должны письменно разрешить вам вступить в организацию.