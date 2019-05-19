В караоке-клубе недовольная клиентка вырвала страницу из книги жалоб - на нее завели дело

Источник материала: Tut.by

33-летняя минчанка стала фигуранткой уголовного дела по факту повреждения документов. Отдыхая в караоке-клубе случился конфликт с персоналом, девушка делала запись в книге жалоб — но передумала и вырвала лист. Подробности сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Девушка (по профессии парикмахер) вместе с мужем и его друзьями пришли вечером в караоке-бар, выпивали и веселились. Под конец вечеринки ее супруг стал засыпать за столиком, опустив голову на руки.

Охрана два раза делала замечание, что в заведении спать нельзя, а потом его начали выводить из бара. Супруга вступилась за супруга и попросила книгу жалоб.

«Как только просьбу удовлетворили, возмущенная посетительница начала излагать суть своего негодования, однако друзья ее отговорили. На эмоциях девушка вырвала и скомкала страницу книги замечаний и предложений», — рассказали в пресс-службе МВД.

Ее действия квалифицированы как повреждение документов, и на основании ч. 1. ст. 377 УК (хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков) возбуждено уголовное дело.