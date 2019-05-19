Странное в деле о гибели инспектора ГАИ в Могилеве. Вопросы, на которые пока нет ответов

Источник материала: Tut.by

20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу о гибели инспектора ГАИ в Могилеве. Напомним, 22-летний лейтенант милиции Евгений Потапович найден застреленным 16 мая. 18 мая инспектора похоронили . По версии следователей, сотрудник милиции покончил с собой.



Евгений Потапович. Фото МВД

Информация о суициде инспектора не отвечает на как минимум несколько вопросов. TUT.BY попытался сформулировать очевидно непонятные моменты, о которых пока молчит следствие.

Попытка суицида, о которой было известно сослуживцам, — и ноль реакции от милиции?

Известно от СК:

В апреле нынешнего года Потапович уже совершал попытку суицида. Следователи узнали, что 1 апреля он заготовил сообщения о суицидальных намерениях друзьям и сослуживцам — и часть из них даже разослал.

«В апреле — попытка суицида, отправленное сообщение. Осмотрены гаджеты, учетная запись и проч.» — говорит в фейсбуке официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Непонятно:

Почему инспектор, намеревавшийся покончить с собой и даже совершивший попытку суицида, продолжал нести службу и имел при себе оружие? Знало ли об этом его руководство, почему не были привлечены ведомственные психологи, а Потапович не был отстранен от работы до нормализации состояния?

История с черной «Волгой»

Известно:

В 18.27 16 мая лейтенант прислал коллегам сообщение по Viber: «Срочно. Черная „волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием. Еще через некоторое время убитого инспектора нашли под Могилевом.

Известно от СК:

По словам представителей СК, версия о похищении неизвестными на черной «Волге» не подтвердилась. Были изъяты и проанализированы записи с видеокамер, установленных по улицам Крупской и Первомайской в Могилеве. Это два маршрута, по которым можно доехать от места пропажи инспектора до места обнаружения его тела. В период с 18 до 21 часов 16 мая черную «Волгу» камеры не зафиксировали.

Непонятно:

Для чего Потапович затеял историю с черной «Волгой»?

Неофициально:

«Сообщение он написал именно для того, чтобы все думали, что его убили… Направленное сообщение в вайбер-чат именно для того было, чтобы: 1. облегчить поиск тела, 2. направить розыск на проверку убийства как основной версии событий… Вместо места ДТП он самостоятельно выехал туда в лес, куда заранее на своей машине (следы его машины зафиксированы) привез купленные в магазине предметы. При этом камеры наблюдения ГАИ отсмотрены, и никакой „Волги“ не было зафиксировано», — поясняет в фейсбуке официальный представитель СК Юлия Гончарова. Отвечая на вопрос, в чем смысл маскировать самоубийство под убийство, Гончарова заметит: «Есть несколько вариантов. Правовые последствия разные после убийства и после самоубийства. В том числе для близких».

Следствие намекает на выплаты, положенные семье погибшего сотрудника, и неположенные — семье суицидника?

Зачем защелкивать на руках наручники перед суицидом и откуда кровь на белье?





Известно от СК:

Никаких следов борьбы или насилия, кроме огнестрельного ранения, на теле Потаповича не обнаружено. На правой руке лейтенанта осталась кровь… Руки Потаповича действительно были закованы в наручники, однако он мог сделать это сам, также положение рук позволяло самостоятельно произвести выстрел в голову из табельного пистолета, найденного у тела. Из 16 патронов в двух магазинах осталось 15.

Непонятно:

На фото с места убийства, распространенном телеграм-каналом NEXTA, в области паха сотрудника видны следы крови. Откуда они?

Неофициально:

«Только пулевое ранение в голову и кровь, стекшая в область паха. Кровь на руках — брызги от выстрела в голову», — пояснила в фейсбуке официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Дрова и лопата

Известно от СК:

Следствием установлено, что около 11 утра 16 мая лейтенант Потапович покупал в магазине дрова, лопату и жидкость для розжига. Это же было найдено около тела. Известно, что инспектор днем 16 мая побывал на месте, где позже его нашли.





Непонятно:

Для чего Потапович купил дрова, жидкость для розжига и лопату? Хотел совершить самосожжение, а потом передумал, защелкнул на руках наручники и выстрелил себе в голову?

Брюки

Известно:

Судя по фото с места гибели, на инспекторе, совершившем суицид, нет обуви и брюк.





Непонятно:

Почему?

Неофициально:

«Брюки были им сожжены там, на месте, с помощью купленной жидкости для розжига», — поясняет Гончарова.

Зачем?

«Шмон» в цыганском районе Могилева

Известно:

Вечером и ночью 16 мая в микрорайоне Чапаевка в Могилеве, по сообщениям местных жителей, была массовая зачистка . Десятки представителей диаспоры увезли в РОВД, некоторых продержали более суток.





Официально от СК:

«В качестве подозреваемых представители этнического меньшинства не задерживались».

Непонятно:

Что это было? Можно предположить, что милиция, ориентируясь на версию похищения инспектора «тремя цыганами на „Волге“» проводила оперативно-разыскные мероприятия, о суициде в тот момент ей еще не было известно. «Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному», — еще на следующий день комментировали в МВД гибель инспектора.