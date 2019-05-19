﻿ Странное в деле о гибели инспектора ГАИ в Могилеве. Вопросы, на которые пока нет ответов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Странное в деле о гибели инспектора ГАИ в Могилеве. Вопросы, на которые пока нет ответов

20.05.2019 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу о гибели инспектора ГАИ в Могилеве. Напомним, 22-летний лейтенант милиции Евгений Потапович найден застреленным 16 мая. 18 мая инспектора похоронили. По версии следователей, сотрудник милиции покончил с собой.


Евгений Потапович. Фото МВД

Информация о суициде инспектора не отвечает на как минимум несколько вопросов. TUT.BY попытался сформулировать очевидно непонятные моменты, о которых пока молчит следствие.

Попытка суицида, о которой было известно сослуживцам, — и ноль реакции от милиции?

Известно от СК:

В апреле нынешнего года Потапович уже совершал попытку суицида. Следователи узнали, что 1 апреля он заготовил сообщения о суицидальных намерениях друзьям и сослуживцам — и часть из них даже разослал.

«В апреле — попытка суицида, отправленное сообщение. Осмотрены гаджеты, учетная запись и проч.» — говорит в фейсбуке официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Непонятно:

Почему инспектор, намеревавшийся покончить с собой и даже совершивший попытку суицида, продолжал нести службу и имел при себе оружие? Знало ли об этом его руководство, почему не были привлечены ведомственные психологи, а Потапович не был отстранен от работы до нормализации состояния?

История с черной «Волгой»

Известно:

В 18.27 16 мая лейтенант прислал коллегам сообщение по Viber: «Срочно. Черная „волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием. Еще через некоторое время убитого инспектора нашли под Могилевом.

Известно от СК:

По словам представителей СК, версия о похищении неизвестными на черной «Волге» не подтвердилась. Были изъяты и проанализированы записи с видеокамер, установленных по улицам Крупской и Первомайской в Могилеве. Это два маршрута, по которым можно доехать от места пропажи инспектора до места обнаружения его тела. В период с 18 до 21 часов 16 мая черную «Волгу» камеры не зафиксировали.

Непонятно:

Для чего Потапович затеял историю с черной «Волгой»?

Неофициально:

«Сообщение он написал именно для того, чтобы все думали, что его убили… Направленное сообщение в вайбер-чат именно для того было, чтобы: 1. облегчить поиск тела, 2. направить розыск на проверку убийства как основной версии событий… Вместо места ДТП он самостоятельно выехал туда в лес, куда заранее на своей машине (следы его машины зафиксированы) привез купленные в магазине предметы. При этом камеры наблюдения ГАИ отсмотрены, и никакой „Волги“ не было зафиксировано», — поясняет в фейсбуке официальный представитель СК Юлия Гончарова. Отвечая на вопрос, в чем смысл маскировать самоубийство под убийство, Гончарова заметит: «Есть несколько вариантов. Правовые последствия разные после убийства и после самоубийства. В том числе для близких».

Следствие намекает на выплаты, положенные семье погибшего сотрудника, и неположенные — семье суицидника?

Зачем защелкивать на руках наручники перед суицидом и откуда кровь на белье?


Известно от СК:

Никаких следов борьбы или насилия, кроме огнестрельного ранения, на теле Потаповича не обнаружено. На правой руке лейтенанта осталась кровь… Руки Потаповича действительно были закованы в наручники, однако он мог сделать это сам, также положение рук позволяло самостоятельно произвести выстрел в голову из табельного пистолета, найденного у тела. Из 16 патронов в двух магазинах осталось 15.

Непонятно:

На фото с места убийства, распространенном телеграм-каналом NEXTA, в области паха сотрудника видны следы крови. Откуда они?

Неофициально:

«Только пулевое ранение в голову и кровь, стекшая в область паха. Кровь на руках — брызги от выстрела в голову», — пояснила в фейсбуке официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Дрова и лопата

Известно от СК:

Следствием установлено, что около 11 утра 16 мая лейтенант Потапович покупал в магазине дрова, лопату и жидкость для розжига. Это же было найдено около тела. Известно, что инспектор днем 16 мая побывал на месте, где позже его нашли.


Непонятно:

Для чего Потапович купил дрова, жидкость для розжига и лопату? Хотел совершить самосожжение, а потом передумал, защелкнул на руках наручники и выстрелил себе в голову?

Брюки

Известно:

Судя по фото с места гибели, на инспекторе, совершившем суицид, нет обуви и брюк.


Непонятно:

Почему?

Неофициально:

«Брюки были им сожжены там, на месте, с помощью купленной жидкости для розжига», — поясняет Гончарова.

Зачем?

«Шмон» в цыганском районе Могилева

Известно:

Вечером и ночью 16 мая в микрорайоне Чапаевка в Могилеве, по сообщениям местных жителей, была массовая зачистка. Десятки представителей диаспоры увезли в РОВД, некоторых продержали более суток.


Официально от СК:

«В качестве подозреваемых представители этнического меньшинства не задерживались».

Непонятно:

Что это было? Можно предположить, что милиция, ориентируясь на версию похищения инспектора «тремя цыганами на „Волге“» проводила оперативно-разыскные мероприятия, о суициде в тот момент ей еще не было известно. «Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному», — еще на следующий день комментировали в МВД гибель инспектора.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация о суициде инспектора не отвечает на как минимум несколько вопросов - TUT.BY попытался сформулировать очевидно непонятные моменты, о которых пока молчит...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мусору — вторую жизнь. Как белорусам увеличить объем переработки отходов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика