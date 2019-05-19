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Каждый пятый ВИЧ-позитивный белорус не знает о своем статусе

20.05.2019 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси о своем ВИЧ-позитивном статусе знают 81,1% жителей, сообщает БелаПАН со ссылкой на республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

На 1 мая текущего года в стране зарегистрировано более 21 262 человек с ВИЧ-положительным статусом. Реальное оценочное число людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), — 26 тыс. человек.

В Брестской области зарегистрировано 1572 ЛЖВ, в Витебской области — 1127, в Гомельской — 8049, Гродненской — 913, в Минске — 4654, Минской области — 3437, Могилевской — 1510 человек.

За январь — апрель 2019 года зарегистрировано 737 новых случаев ВИЧ-инфекции (7,8 на 100 тыс. населения), показатель заболеваемости остался на уровне аналогичного периода 2018 года. Так, в Брестской области выявлено 52 случая ВИЧ-инфекции, в Витебской — 35, в Гомельской — 205, Гродненской — 40, в Минске — 186, Минской области — 147, Могилевской области — 72.

В группе фертильного возраста от 15 до 49 лет за отчетный период зарегистрировано 613 случаев (83,2%).

По итогам первого квартала 2019 года, сообщают медики, в Беларуси достигнуты следующие индикаторные показатели стратегической цели ЮНЭЙДС «90−90−90»: кроме того что о своем статусе знают 81,1% жителей, лечение сегодня проходят 77% ЛЖВ, а неопределяемая вирусная нагрузка достигнута у 74,2% находящихся на лечении носителей вируса. Стратегическая цель ЮНЭЙДС, напомним, заключается в том, чтобы 90% ЛЖВ знали о своем статусе, 90% получали лечение и 90% достигли неопределяемой вирусной нагрузки.

В стране превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции — более 82% случаев. Наибольшее число регистрируется среди лиц от 30 до 44 лет (60% всех случаев). В структуре заболевших из каждых 10 человек 6 — мужчины.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси о своем ВИЧ-позитивном статусе знают 81,1% жителей, сообщает республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
 
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