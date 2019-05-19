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Книга об истории студотрядовского движения выйдет в этом году в Беларуси. Поучаствовать в создании может каждый

20.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белорусский республиканский союз молодежи вместе с Министерством образования планирует выпустить уникальное для нашей страны издание — печатную летопись студотрядовского движения от начала его зарождения и до нашего времени. Эта большая и увлекательная история начинается еще в далеком 1963 году… В книгу войдут материалы, которые удастся собрать во время масштабной акции «Биография молодости нашей». О ее старте объявили еще в апреле этого года, сейчас активно идет сбор информации.

Книга об истории студотрядовского движения выйдет в этом году в Беларуси. Поучаствовать в создании может каждый

Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», объяснил суть идеи:

— Студотрядовское движение постоянно растет и развивается, но молодое поколение чтит труд его ветеранов. Мы хотим сохранить любую информацию с тех времен. Опубликовать истории людей, которые работали в прошлом веке. Рассказать об их подвигах и вкладе в это движение.

Книга об истории студотрядовского движения выйдет в этом году в Беларуси. Поучаствовать в создании может каждый

Игорь Бояркин свой первый студотрядовский опыт получил в 1986 году, а в 1990 и 1991 годах уж возглавлял районный штаб студенческих отрядов. Фото из личного архива

Алгоритм такой: все, кому есть чем поделиться, могут приходить в территориальные комитеты БРСМ либо обращаться в Республиканский штаб студенческих отрядов по адресу: г. Минск, улица Карла Маркса, 40.

Книга об истории студотрядовского движения выйдет в этом году в Беларуси. Поучаствовать в создании может каждый

Фото предоставила Наталья Головань из Гродно. В прошлом она — комиссар и командир студенческих отрядов

Олег Дикун добавляет:

— Ветераны студотрядовского движения, их дети и внуки могут передать нам любые материалы по теме: фотоснимки, видео на любых носителях — мы сами оцифруем всю информацию. К тому же будем рады памятным подаркам — вещам тех времен.

Книга об истории студотрядовского движения выйдет в этом году в Беларуси. Поучаствовать в создании может каждый

Свой первый опыт студотрядовской жизни Наталья Головань получила в 1983 году. Фото из личного архива

К примеру, можно принести или выслать значки, медали и даже куртки, которые бойцы носили в те годы. БРСМ примет и другие символические предметы, которые раньше изготавливали в студотрядах. Планируют собрать большую тематическую коллекцию.

Книга об истории студотрядовского движения выйдет в этом году в Беларуси. Поучаствовать в создании может каждый

Так выглядел отряд, где трудилась Наталья Головань. Фото из личного архива

Жизнь продолжается: всего с 2003 года, когда в стране возродили студотрядовское движение, в разных профессиях смогли себя попробовать около миллиона молодых людей. Но современные студотрядовцы чтят память ветеранов — БРСМ призывает принять активное участие в акции.

Книга об истории студотрядовского движения выйдет в этом году в Беларуси. Поучаствовать в создании может каждый

Янина Ольховик из Берестовицы признается, что никогда не боялась физической работы. Фото из личного архива

Источник: sb.by

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи вместе с Министерством образования планирует выпустить уникальное для нашей страны издание — печатную летопись...
 
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