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Ветеринары напомнили о правилах ухода за животными в жару

20.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Летняя жара в городе может быть опасна не только для людей, но и для домашних животных. Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами летом, передает «Мир 24» со ссылкой на mos.ru.

Ветеринары напомнили о правилах ухода за животными в жару

Чтобы избежать солнечный или тепловой удар, важно не оставлять своих четвероногих или пернатых любимцев в непроветриваемых помещениях. К примеру, если животное находится в душной машине, создается угроза его жизни. Помимо этого, не стоит перегружать питомцев физическими нагрузками.

Специалисты советуют как можно чаще менять воду в миске и не забывать, что корм, в особенности влажный или приготовленный самостоятельно, быстрее портится, из-за чего в разы растет риск отправления.

Также ветеринары отмечают, что лучше отказаться от прогулок днем. Выводить питомцев на улицу лучше либо утром, либо вечером.

Источник: sb.by

 
 
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Летняя жара в городе может быть опасна не только для людей, но и для домашних животных. Ветеринары напомнили о правилах
 
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