Мусору — вторую жизнь. Как белорусам увеличить объем переработки отходов

Источник материала: Единство

Если «раскинуть» количество только коммунального мусора (а это почти четыре миллиона тонн ежегодно) на каждого гражданина, то получится почти 400 килограммов. И только 20 процентов из этого объема собирают для переработки. Остальные бутылки, органика и продукты жизнедеятельности попадают на мусорные полигоны. Изменилась и современная структура отходов: в контейнерах все чаще обнаруживается пластик, который содержит опасные химические соединения. Поэтому в последнее время власти, общество и экологи все больше обращают внимания на проблему переработки отходов.

Слово защитникам природы

В Минской области процент сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР) вообще один из низких в стране — только 14%. На то есть объективные причины: плотность промышленных предприятий и садоводческих товариществ. Как следствие — генерация огромного количества мусора. Несмотря на это, как отмечают специалисты, ситуация на Минщине стабильная.

— В сфере соблюдения законодательства по обращению с отходами, в регионе построена эффективная система контроля за промышленными предприятиями и другими субъектами хозяйствования, — рассказал начальник отдела по обращению с отходами Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Поднесенский. — Для каждого из них разработана система обращения с мусором.

Как отметил специалист, на предприятиях ведется плановый мониторинг проверки. В случае нарушения закона субъект может быть «наказан рублем». Если это физическое лицо, речь идет о штрафе от 5 до 50 базовых величин (индивидуальный предприниматель — до 200). Если лицо юридическое, до 1000 базовых.

— В центральном регионе действует 1328 садоводческих товариществ, — отметил Виктор Поднесенский. — И абсолютно каждое из них имеет отдельную схему управления отходами и договор на их вывоз. Как и в случае с промышленными предприятиями, региональные структуры нашего комитета ведут постоянный мониторинг за соблюдением законодательства. С начала года специалисты провели около 200 контрольных мероприятий, в ходе которых выявлено свыше 40 нарушений. Товариществам дано 20 предписаний и составлено 18 административных протоколов.

Что касается коммунальных отходов, Виктор Поднесенский рассказал: в течение года в Минской области уменьшится количество мусорных мини-полигонов. Теперь их 36. Также функционирует 34 полноценных площадок для отходов.

— До конца года планируется закрыть 18 мини-полигонов. Если говорить о переработке, в регионе действует 358 объектов по использованию ВМР. Еще 26 обеспечивают обезвреживание отходов. Система работает, есть и определенные результаты. Но, конечно, нет предела совершенству, и работа будет продолжаться, — подчеркнул специалист.

Какими путями можно увеличить сбор ВМР?

Для белорусских реалий специалисты выделяют несколько оптимальных вариантов. ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» (крупнейшее белорусское предприятие, занимающееся сбором «вторички») еще в начале года представил на суд коммунальным службам Минской области концепцию создания сети межрегиональных мусорных полигонов, которые построят по самым строгим экологическим стандартам (по опыту Европейского союза). Начальник управления по координации деятельности в сфере обращения вторичных материальных ресурсов данной организации Анатолий Шагун считает, что это будет полезно с нескольких точек зрения.

— Если правильно построить логистику, наличие региональных полигонов значительно снизит затраты на утилизацию отходов. Перегрузочные станции позволят собирать больше вторичного сырья и органики, которые впоследствии отправятся на переработку. Такой шаг снизит нагрузку на свалки. Однако есть и проблема. Место под такую ​​площадку найти очень сложно.

Еще одна возможная мера — депозитная система сбора тары. Напомним принцип ее действия: человек приобретает бутылку с напитком, в стоимость которого уже заложена переработка. После тару можно сдать через специальный автомат и вернуть деньги. И ее появление более вероятное. По мнению Анатолия Шагуна, экономический эффект будет ощутим.

— Ввод системы позволит создать 1,5 тысячи новых рабочих мест. По предварительным данным, объем захоронения ВМР снизится сразу на 9%. По нашим расчетам, белорусы будут возвращать примерно 80% пластиковых бутылок. Хотя сейчас показатель не дотягивает и до 25%, — отметил специалист.

Заработает «депозит» не раньше будущего года. При этом он затронет 10 тысяч субъектов хозяйствования по всей стране.

Однако эти инициативы не сработают, если люди не поощрены идеей раздельного сбора. С мнением соглашается и Виктор Поднесенский:

— На самом деле, вопрос скорее философского толка. Соглашусь, что в первую очередь это социальная ответственность человека. Каждый сам решает, как поступить с собранным мусором: выбросить в ближайший лес или отсортировать и сдать, обращаю внимание, за деньги. С другой стороны, если гражданин нарушает законодательство, его привлекают к административной ответственности. Это непопулярный метод, но в следующий раз он должен задуматься. Тем более от этого зависит экология страны и даже здоровье людей.