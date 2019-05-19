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Будущее Земли зависит от тебя

20.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По инициативе председателя райкома профсоюза работников АПК Басаревской Зинаиды Александровны и профсоюзных активистов УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебпродукт» на территории Государственного учреждения образования «Новосёлковская средняя школа Борисовского района» 17 мая 2019 года проведена посадка аллеи из 41 кустарника туи. В благоустройстве принимали участие лучшие учащиеся и выпускники школы. Молодые туи станут символом новой жизни - впереди у одиннадцатиклассников выпускные экзамены и первые шаги в самостоятельную жизнь. Аллея, которую заложили в этот день, будет продолжать жизнь тех, кто отстоял мир на нашей Земле.

Лавренович Л.А., классный руководитель 11 класса Государственного учреждения образования «Новосёлковская средняя школа Борисовского района»

 
 
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