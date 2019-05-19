Личный счет партизана Агавельяна К.Г.

Источник материала: Единство

Включившись в предмайское соревнование и дав обещание к концу месяца подорвать 5 автомашин, комсомолец-подрывник Агавельян Карлос Гукасович 14 марта 1944 года со своей группой вышел на задание. При первой попытке заминировать дорогу группа наткнулась на немецкую засаду. Ночную тишину прорезали ракеты, застрочили пулеметы и автоматы. Группа вынуждена была отступить.

В следующую ночь группа снова вышла к дороге. Агавельян пошел вперед разведать обстановку. Выяснив, что засады в эту ночь нет, он вызвал всю группу, выставил боковое охранение, а сам вместе с Лабышем пошел ставить мину. Окончив минирование, группа отошла в укрытие и стала ждать. Ждать пришлось долго. Только к 10 часам утра показалась колонна вражеских машин. Наскочив на партизанскую мину, первая грузовая машина, переполненная гитлеровцами, взлетела в воздух. Удостоверившись в результатах своей работы, группа отошла от дороги.

Через сутки Агавельян снова повел свою группу на тоже место. Утром, как только прошли миноискатели, он заложил мину, протянул шнур и тщательно замаскировал его. Затем группа залегла в кустах и стала ждать противника. Вот идет грузовая машина, в кабине два немца, в кузове – также немцы. Агавельян со шнуром в руках в 50 метрах от дороги, в 70 метрах от него остальные партизаны. Машина у мины, Агавельян натягивает шнур… Утреннюю морозную тишину нарушает сильный взрыв. Во все стороны летят обломки разбитой машины. Несколько немцев убито на месте. Подходит вторая машина с немцами и собаками. Медлить нельзя, надо отходить. Из кустов Агавельян пробрался в лес, но своих товарищей там не нашел. Они отошли в другую сторону. Он стал углубляться в лес, но на знакомую лесную дорогу никак не мог попасть. Через некоторое время он очутился на опушке леса и вышел на дорогу. И вдруг увидел, что почти в упор на него направили несколько винтовок и автоматов немцы из засады. Вместе с немцами их сыскные собаки отрезают ему путь отхода.

-- Хальт рус! Хендэ хох! – гаркнули немцы.

Агавельян остановился с винтовкой в правой руке и «лимонкой» -- в левой.

-- Ложи оружие! – крикнул кто-то ему по русски.

Впереди у него высокая толстая ель, дальше начинается лес. Агавельян принимает быстрое решение: подняв руки он идет к ели, которая ближе расположена к немцам. Сжав сильнее гранату и выбрав удобный момент, он заскочил за ель и бросил в немцев гранату. Два немца убиты…

Время терять нельзя, Агавельян начинает отползать в лес и вдруг чувствует, что кто-то вцепился в брюки и тянет его обратно. Оглянулся назад, там две собаки не дают ему уползти. Выхватив кинжал он отбился от наседавших собак.

В это время подъехали еще две подводы с немцами. Они расставили пулеметы и вместе с собаками пошли в лес. Агавельяну удалось отбежать на 600 – 700 метров в другую сторону, где он упал в изнеможении. Два часа стрельба в лесу не стихала. Около трех часов он пролежал в лесу, а затем, обойдя немецкие засады, благополучно вернулся в свой отряд.

За свое недолгое пребывание в отряде товарищ Агавельян на своем личном счету имеет: три подорванные немецкие автомашины, один подорванный мотоцикл с коляской, одна поврежденная на колючках автомашина, тринадцать убитых и 6 раненых фрицев.

Сергей Тетеркин (отряд «Ленинец»)

Из воспоминаний Шимановича А.П., командира группы подрывников партизанской бригады «Дяди Коли».

Когда немцы начали снимать кольцо блокады в лесу, где базировалась партизанская бригада «Дяди Коли» 11 июня 1944 года, мы оставили место дислокации отряда «Ленинец» в Волковщине, заминировали все подходы и землянки, и ушли в зимний лагерь в район озера Палик – Родошино.

Мне и Карлосу дали задание заминировать Селецкую греблю, а затем Боровлянскую веретею. Когда мы завершили минирование Боровлянской веретеи, Карлос начал маскировать место установки последней мины куском протектора автомобильной шины, а я, считая дело законченным, встал и сделал от него шага два-три к своей сумке, чтобы собрать туда остатки уже ненужным нам материалов подрывников.

Вдруг что-то сильно ударило меня в спину и бросило на землю. Поднявшись, я увидел на месте установленной мины воронку и недалеко от нее бьющегося в судорогах Карлоса. Я подбежал к нему и увидел, что у него нет кистей рук, перебиты ноги, сильно обожжено тело. Я взял его на руки и пытался с ним говорить, но через несколько минут он умер, не сказав ни слова.

Я закрыл его ветками и ушел в отряд, где доложил о случившемся.

12 июня 1944 года во второй половине дня партизаны пришли на место трагедии и похоронили своего боевого товарища. На прощальном митинге выступил комиссар отряда «Ленинец» Рыжанков Петр Корнеевич, который рассказал партизанам о боевых делах, совершенных за короткое время пребывания в отряде Карлоса Агавельяна, смелого и отважного партизана.

После освобождения Белоруссии тело Карлоса было перезахоронено на кладбище д.Боровляны Борисовского района.

Боевой друг Карлоса Агавельяна Шиманович А.П.

(Заведующая музеем Народной славы Г. Игнатович.)