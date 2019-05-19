В этом году праздник для лучших выпускников переезжает в Оршу. Хедлайнером станет Алексей Воробьев

Источник материала: Tut.by

В этом году республиканский праздник для лучших выпускников школ пройдет в Орше — молодежной столице Беларуси-2019. Хедлайнером мероприятия станет Алексей Воробьев, рассказал журналистам Эдуард Томильчик, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Последний звонок — 2019» пройдет 30 и 31 мая. Участие в нем примут 1700 одиннадцатиклассников: по 100 человек из Брестской, Гродненской, Гомельской, Могилевской, Минской областей, 200 выпусников из Минска и 1000 — из Витебского региона.

На праздник пригласят отличников в учебе, победителей республиканских олимпиад и конкурсов, а также тех, кто достиг высоких успехов в спорте и науке.

Во время «Последнего звонка» 23 лучших выпускника получат награды из рук министра образования в разных номинациях. Также награды получат семь лучших классных руководителей.

После официальной части на Ледовой арене Орши начнется праздничный концерт. Перед выпускниками выступят Иван Вабищевич, группы «Без Билета» и NaviBand. Планируется, что к ним присоединится российский исполнитель Алексей Воробьев.

На следующей день для участников мероприятия готовят экскурсию по Орше и посещение Кургана Славы.

Напомним, что в предыдущие годы праздник для лучших выпускников школ проходил на «Минск-Арене» в столице.