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Когда у школьников последняя линейка, экзамены и выпускной? Расписание

20.05.2019 15:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году школу оканчивают 85,6 тысяч девятиклассников и 55,4 одиннадцатиклассников. Последний звонок для них прозвенит 29 или 30 мая. Какую именно дату выбрать, решит руководитель учреждения образования. Кроме Минска: здесь линейки пройдут строго 29 мая. 30 мая — 20-летие трагедии на Немиге.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Выпускные экзамены в школах пройдут с 1 по 8 июня. Их количество и перечень в сравнении с прошлым годом не изменились, рассказала заместитель начальника Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Ирина Каржова.

Девятые классы сдают три обязательных экзамена: диктант по русскому и белорусскому языках, а также математику. Писать их будут в один из дней: 4, 6, 8 июня.

У 11-классников — традиционно на один экзамен больше: изложение по русскому или белорусскому языку, контрольная по математике, история Беларуси и иностранный язык.

Даты — 1, 3, 5 и 7 июня.

Выпускные вечера в школах запланированы на 8 или 9 июня. Какой именно день выбрать, решит руководитель учреждения образования.

Проводить выпускные Министерство образования рекомендует в здании школы. Исключение может быть сделано только для тех учреждений образования, где, например, нет актового зала.

— Все-так это праздник, посвященный окончанию школы, — отметила Ирина Каржова. — Прощание со школой мы рекомендуем проводить в стенах школы. Ведь в случае чего персональная ответственность за безопасность выпускников лежит на руководителе учреждения образования. Вопросы, касающиеся проведения выпускных вечеров, решаются родителями учащихся по согласованию с директором.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году школу оканчивают 85,6 тысяч девятиклассников и 55,4 одиннадцатиклассников. Последний звонок для них прозвенит 29 или 30 мая. Какую именно дату выбрать, решит...
 
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