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В Минске вынесли приговор 10-класснику за нападение в школе

20.05.2019 15:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 мая суд Советского района столицы вынес приговор 16-летнему школьнику, сообщает пресс-служба. Его признали виновным в избиении другого подростка и наказали ограничением свободы досуга.

Согласно обвинению, 16 ноября в средней школе № 66 на почве личных неприязненных отношений случилась ссора старшеклассника с другим учеником. Первый не менее пяти раз ударил второго руками по шее, голове и в лицо, а также силой удерживал за ногу.

В результате пострадавший школьник получил травмы, относящиеся к категории менее тяжких (длительность расстройства здоровья сроком до 4 месяцев).

По приговору суда, школьнику ограничат свободу досуга на срок 6 месяцев. Теперь он обязан соблюдать порядок использования свободного от учебы времени, ограничено его пребывание вне дома в период с 22.00 до 06.00, запрещено ходить в кафе и другие общественные места, где на розлив продают спиртное или пиво.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

 
 
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Наказанием стало ограничение свободы досуга.
 
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