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В Гродно временно закроют движение на улице Дзержинского. Транспорт поедет по-другому

20.05.2019 15:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 5.30 часов 25 мая до 0.40 часов 27 мая участок от пересечения с ул. Курчатова до дома № 98 по ул. Дзержинского будет временно закрыт для движения транспорта, сообщает автобусный парк Гродно. Маршруты троллейбусов и автобусов будут изменены.


Фото: grodnonews.by

Автобусы:

маршрут № 16 «Вишневец — Улица Белые Росы» курсирует в прямом направлении: остановка «Вишневец» — ул. Брикеля (без изменений), далее: ул. Дзержинского — ул. Курчатова — ул. Лиможа — ул. Белые Росы — ул. Дзержинского — остановка «Улица Белые Росы», в обратном направлении без изменений;

маршрут № 17 «Средняя школа № 3 — Улица Белые Росы» курсирует в прямом направлении: остановка «Средняя школа № 3» — ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. Курчатова — ул. Лиможа — ул. Белые Росы — ул. Дзержинского — остановка «Улица Белые Росы», в обратном направлении без изменений;

маршрут № 19 «Улица Белые Росы — Рынок «Южный» курсирует в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Рынок «Южный» — ул. Брикеля (без изменений), далее: ул. Дзержинского — ул. Курчатова — ул. Лиможа — ул. Белые Росы — ул. Дзержинского — остановка «Улица Белые Росы»;

маршрут № 28 «Вишневец — Улица Белые Росы» курсирует в прямом направлении: остановка «Вишневец» — ул. Курчатова (без изменении), далее: ул. Лиможа — ул. Белые Росы — ул. Дзержинского — остановка «Улица Белые Росы», в обратном направлении без изменений.

Троллейбусы:

Маршруты троллейбусов будут изменены

№ 6 «Химволокно — Девятовка» на маршрут № 6 «Химволокно — Улица Дзержинского», который будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Химволокно» — ул. Дубко (без изменений), далее: остановочный пункт «Улица Дзержинского», обратно в том же направлении, сообщает «Вечерний Гродно».

№ 7 «Политехнический колледж — Девятовка» на маршрут № 7 «Политехнический колледж — Улица Брикеля», который будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Политехнический колледж» — ул. Островского (без изменений), далее: ул. Дзержинского — остановочный пункт «Улица Брикеля», обратно в том же направлении;

№ 10 «Фолюш — Девятовка» на маршрут № 10 «Фолюш — БелТАПАЗ», который будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Фолюш» — ул. Врублевского (без изменений), далее: ул. Курчатова — ул. Гаспадарчая — остановочный пункт «БелТАПАЗ», обратно в том же направлении;

№ 11 «Девятовка — Гродно Азот» на маршрут № 11 «Улица Брикеля — Гродно Азот», который будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Улица Брикеля» — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

№ 12 «Химволокно — Девятовка» на маршрут № 12 «Химволокно — БелТАПАЗ», который будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Химволокно» — ул. Врублевского (без изменений), далее: ул. Курчатова — ул. Гаспадарчая — остановочный пункт «БелТАПАЗ», обратно в том же направлении;

№ 14 «Политехнический колледж — Девятовка» на маршрут № 14 «Политехнический колледж — Улица Дзержинского», который будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Политехнический колледж» — ул. Дубко (без изменений), далее: остановочный пункт «Улица Дзержинского», обратно в том же направлении;

№ 20 «Вишневец — Девятовка» на маршрут № 20 «Вишневец — Улица Белые Росы», который будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Вишневец» — ул. Магистральная (без изменений), далее: ул. Брикеля — ул. Лиможа — ул. Белые Росы — ул. Дзержинского — остановочный пункт «Улица Белые Росы», обратно в том же направлении;

№ 19 «Девятовка — Улица Победоносная» курсировать не будет.

 
Теги: Гродно
 
 
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С 5.30 часов 25 мая до 0.40 часов 27 мая участок от пересечения с ул. Курчатова до дома № 98 по ул. Дзержинского будет временно закрыт для движения транспорта, сообщает...
 
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