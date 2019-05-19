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Маленькие фермеры, врачи и маляры. В Бресте с аншлагом прошел семейный фестиваль профессий
20.05.2019 15:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18−19 мая на территории брестского торгового центра «Экватор» прошел семейный фестиваль профессий «Единорог».
Каждый участник детской ярмарки вакансий получал в импровизированном центре занятости «трудовую книжку», в которой отмечался весь профессиональный путь юного работяги, и получал в банке стартовый капитал.
Далее юные гости фестиваля отправлялись на 30 образовательно-развлекательных тематических станций, где могли попробовать свои силы в 80 профессиях. Начинающие фермеры доили коров и ухаживали за лошадями, почтальоны разносили письма, музыканты играли на инструментах, повара готовили пиццу, кондитеры накладывали в стаканчики ванильное мороженое, стоматологи делали зубную пасту.
На станции спасателей можно было примерить костюм юного пожарного и посидеть за рулем спецавтомобиля.
У военных — помаршировать и надеть бронежилет со шлемом, а на парковке сотрудники областной ГАИ организовали мини-автодром со знаками дорожного движения.
На каждой посещенной станции ребенок получал в свою "трудовую книжку" отметку о проделанной работе и «зарплату» игровой валютой.
Заработанные деньги не обремененные заботами о коммуналке и кредитах юные гости праздника могли обменять на подарки в магазине игрушек.
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Каждый участник детской ярмарки вакансий получал в импровизированном центре занятости «трудовую книжку», в которой отмечался весь профессиональный путь юного...
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