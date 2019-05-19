Маленькие фермеры, врачи и маляры. В Бресте с аншлагом прошел семейный фестиваль профессий

Источник материала: Tut.by

18−19 мая на территории брестского торгового центра «Экватор» прошел семейный фестиваль профессий «Единорог».





Каждый участник детской ярмарки вакансий получал в импровизированном центре занятости «трудовую книжку», в которой отмечался весь профессиональный путь юного работяги, и получал в банке стартовый капитал.





Далее юные гости фестиваля отправлялись на 30 образовательно-развлекательных тематических станций, где могли попробовать свои силы в 80 профессиях. Начинающие фермеры доили коров и ухаживали за лошадями, почтальоны разносили письма, музыканты играли на инструментах, повара готовили пиццу, кондитеры накладывали в стаканчики ванильное мороженое, стоматологи делали зубную пасту.





На станции спасателей можно было примерить костюм юного пожарного и посидеть за рулем спецавтомобиля.





У военных — помаршировать и надеть бронежилет со шлемом, а на парковке сотрудники областной ГАИ организовали мини-автодром со знаками дорожного движения.





На каждой посещенной станции ребенок получал в свою "трудовую книжку" отметку о проделанной работе и «зарплату» игровой валютой.





Заработанные деньги не обремененные заботами о коммуналке и кредитах юные гости праздника могли обменять на подарки в магазине игрушек.



