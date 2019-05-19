В Осиповичском районе зафиксировано 6 столкновений с обитателями леса

Источник материала: Асiповiцкi край

Майская угроза

Наибольшая вероятность столкновения транспортных средств с дикими животными существует в апреле-мае. Не будем вдаваться в причины сезонной поведенческой аномалии, просто примем к сведению: если на дороге стоит знак «Дикие животные», то на проезжую часть может в любой момент выскочить неожиданное и непредсказуемое препятствие.

По состоянию на 13 мая на территории района зафиксировано 6 столкновений с обитателями леса. На шоссе Минск-Гомель — кабан (81 км), лось (94 км) и косуля (123 км), Осиповичи-Свислочь — заяц (10 км) и кабан (14 км), Осиповичи-Барановичи — косуля (4 км).

Еще одна авария подобного рода произошла в деревне Кохоновка: там под машину бросилось 3 домашние козы.





Тяжесть последствий таких столкновений зависит от типа транспортного средства и вида животного. Тяжелый грузовик может отделаться незначительными повреждениями, даже сбив взрослого лося (вес 300-700 кг), а для легкового автомобиля угрозу представляет даже 3-килограммовый заяц. Кинетической энергии тела «ушастого снаряда» достаточно, чтобы разбить фару или деформировать пластмассовый бампер.

Столкновение же малолитражки с кабаном и тем более лосем может иметь самые тяжелые последствия. Машина обязательно отправится в ремонт (хорошо, если своим ходом), водителю и пассажирам с высокой долей вероятности потребуется помощь медиков, а животное погибнет на месте. Если повезет — сразу и без мучений.





