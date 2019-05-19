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В агрогородке Лапичи открылось кафе «Очаг»

20.05.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Первыми его посетителями стали местные жители, которые по достоинству оценили новый объект общественного питания. Его появления ожидали с нетерпением. Семейные торжества, юбилеи и другие события лапичане отмечали иногда за пределами родного населенного пункта, а теперь все на месте.

В агрогородке Лапичи открылось кафе «Очаг»
В агрогородке Лапичи открылось кафе «Очаг»
В агрогородке Лапичи открылось кафе «Очаг»

Сегодня бывшую столовую, когда-то принадлежавшую райпо и долго стоявшую без дела, не узнать. Благодаря целеустремленности молодого предприимчивого осиповчанина Дмитрия Осмоловского и его родным, которые поддерживали во всем, появилось совершенно другое заведение с отнюдь не «деревенским» интерьером. К услугам потребителей просторный зал, который может вместить около сотни человек; небольшой уютный VIP-зал; аккуратно сервированные столики; привлекательная, стильная и функциональная барная стойка; место для диджея. Со вкусом обустроена и самая главная зона — кухня. Немаловажный фактор — наличие туалетных комнат, соответствующих всем нормам и правилам СанПина, а также гардеробной зоны. Каждая деталь декора продумана до мелочей, что подтверждает хороший вкус хозяев.


В агрогородке Лапичи открылось кафе «Очаг»

— Это наш первый опыт создания такого рода объекта, — говорит Дмитрий. — На все ушло несколько лет напряженного труда. Проблем разного плана хватало, но огромное желание довести начатое до конца заставляло двигаться вперед. Сделали, думаем, понастоящему семейное кафе, куда можно прийти с друзьями и встретиться в семейном кругу по торжественному поводу. Поэтому и название дали соответствующее — «Очаг«. Работаем в 2 смены. Коллектив подобрался неплохой: все знают друг друга по  прежней работе. Разработали меню с учетом потребностей и финансовых возможностей населения. Подумали не только о взрослых, но и детях, которым предлагаем мороженое с сиропом и без, молочные коктейли, пиццу. Кстати, в день открытия именно эти угощения больше всего пользовались спросом. Пока отдельно выделенной зоны для ребятни нет, но скоро можно будет посмотреть на большом экране мультики, поигратьпорисовать. Есть задумки и по дальнейшему обустройству территории, где разместится летнее кафе, появится шашлычница, а может, и танцплощадка. Верим, что в теплое время все это будет востребовано. Рассчитываем и на городских посетителей, и тех, кто живет неподалеку. Предлагаем, кстати, и транспортные услуги. Надеюсь, что кафе станет излюбленным местом отдыха земляков.


В агрогородке Лапичи открылось кафе «Очаг»
В агрогородке Лапичи открылось кафе «Очаг»

Компетентно. Председатель Лапичского сельсовета Александр Городилов:

Когда на село приходят предприниматели с хорошими перспективными идеямиэто радует и вселяет надежду на успешное развитие населенного пункта. Недавно у нас в здании бывшей прачечной открылась парикмахерская, ранеемагазины «Евроопт» и строительных материалов. Людям удобно: в город ехать не надо. Свою лепту в улучшение жизни агрогородка внесла и семья Осмоловских. Своим трудолюбием и настойчивостью они показывают пример остальным. Побольше бы таких инициативных людей!

Нина ВИКТОРЧИК.

n.viktorchik@gzt-akray.by

 
 
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