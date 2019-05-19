Следственный комитет ответил на неудобные вопросы по ЧП в Могилеве

Следственный комитет, который сегодня провел совместный с МВД брифинг по делу о гибели в Могилеве сотрудника ГАИ, опубликовал разъяснительное сообщение, ответив на интересующие всех вопросы.

В частности, в СК рассказали, зачем лейтенант Потапович придумал версию с похищением и куда девались его штаны. Именно эти вопросы чаще всего звучали на форумах и в социальных сетях, ведь версия с самоубийством оказалась для общественности неожиданной.

Так, в сообщении СК в официальном телегам-канале говорится о том, что молодой человек специально подумал версию с похищением, чтобы его тело быстрее нашли. Сообщение о черном авто и похищении было отправлено с телефона погибшего им самим - это подтвердила экспертиза. Следствие полагает, что сообщение было отправлено с места, где вскоре обнаружили труп. Что касается брюк (на фото с места ЧП видно, что у лейтенанта голые ноги: нет ни обучи, ни брюк), то их, вероятнее всего, Потапович сжег сам, используя жидкость для розжига.

Также в СК отметили, что кровь на нижнем белье молодого человека оказалась там из-за позы. Никаких ранения в области паха у него не было: экспертиза зафиксировала только одно ранение в голову.

«И еще раз акцентируем внимание на том, что никаких ранений в области паха не было, кровь на нижнем белье оказалась там из-за позы. Единственное зафиксированное телесное повреждение — огнестрельное ранение в голову. Информация, распространяемая на отдельных telegram-каналах, является недостоверной. Плохое качество и ракурс фото позволяют раскручивать эту «версию», ведь их авторы понимают, что снимок крупным планом не будет опубликован по этическим соображениям», - говорится в сообщении СК.

Сегодня СК провел брифинг, на котором рассказал о результатах расследования смерти лейтенанта ГАИ в Могилеве. Следствие установило, что Евгений Потапович, вероятнее всего, покончил жизнь самоубийством. Во всяком случае пока - данная версия является приоритетной. Кроме того, известно, что в апреле этого года он уже пытался покончить с собой.