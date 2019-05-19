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Следственный комитет ответил на неудобные вопросы по ЧП в Могилеве

20.05.2019 16:30 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следственный комитет, который сегодня провел совместный с МВД брифинг по делу о гибели в Могилеве сотрудника ГАИ, опубликовал разъяснительное сообщение, ответив на интересующие всех вопросы. 

В частности, в СК рассказали, зачем лейтенант Потапович придумал версию с похищением и куда девались его штаны. Именно эти вопросы чаще всего звучали на форумах и в социальных сетях, ведь версия с самоубийством оказалась для общественности неожиданной.

Так, в сообщении СК в официальном телегам-канале говорится о том, что молодой человек специально подумал версию с похищением, чтобы его тело быстрее нашли. Сообщение о черном авто и похищении было отправлено с телефона погибшего им самим - это подтвердила экспертиза. Следствие полагает, что сообщение было отправлено с места, где вскоре обнаружили труп. Что касается брюк (на фото с места ЧП видно, что у лейтенанта голые ноги: нет ни обучи, ни брюк), то их, вероятнее всего, Потапович сжег сам, используя жидкость для розжига.

Также в СК отметили, что кровь на нижнем белье молодого человека оказалась там из-за позы. Никаких ранения в области паха у него не было: экспертиза зафиксировала только одно ранение в голову.

«И еще раз акцентируем внимание на том, что никаких ранений в области паха не было, кровь на нижнем белье оказалась там из-за позы. Единственное зафиксированное телесное повреждение — огнестрельное ранение в голову. Информация, распространяемая на отдельных telegram-каналах, является недостоверной. Плохое качество и ракурс фото позволяют раскручивать эту «версию», ведь их авторы понимают, что снимок крупным планом не будет опубликован по этическим соображениям», - говорится в сообщении СК.

Сегодня СК провел брифинг, на котором рассказал о результатах расследования смерти лейтенанта ГАИ в Могилеве. Следствие установило, что Евгений Потапович, вероятнее всего, покончил жизнь самоубийством. Во всяком случае пока - данная версия является приоритетной. Кроме того, известно, что в апреле этого года он уже пытался покончить с собой.

Напомним, что 16 мая вечером появилась информация о том, что лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен, а затем найден убитым в Могилевской области. В розыск был объявлен черный автомобиль ГАЗ с полной тонировкой и российскими номерами. О нем лейтенант успел написать своим коллегам незадолго до смерти. По горячим следам никого задержать не удалось. Теперь становится очевидным, что задерживать было некого, так как ни похищения, ни убийства не было.

 
Теги: Могилев
 
 
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Следственный комитет, который сегодня провел совместный с МВД брифинг по делу о гибели в Могилеве сотрудника ГАИ, опубликовал разъяснительное сообщение, ответив...
 
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