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В центре Витебска горела «Газель»: дымом заволокло весь проспект

20.05.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Витебска — в начале проспекта Белобородова, возле ТЦ «Беларусь» — 20 мая загорелась «Газель». ЧП произошло примерно в 11.40. Автомобиль быстро потушили спасатели.


Фото: «Типичный Витебск»

— «Газель» перевозила стройматериалы и вдруг вспыхнула. Очень быстро приехали сотрудники МЧС и потушили огонь. Черным дымом заволокло весь проспект, — сообщил TUT.BY очевидец происшествия, наш читатель Дмитрий, который прислал видео инцидента.


Фото: «Типичный Витебск»

Как рассказывают очевидцы, водитель успел выскочить из микроавтобуса, с ним все в порядке.

Устанавливаются причины возгорания.

Видео: читатель TUT.BY


Открыть/скачать видео (2.88 МБ)
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 42
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В центре Витебска - в начале проспекта Белобородова, возле ТЦ «Беларусь» - 20 мая загорелась «Газель». ЧП произошло примерно в 11.40.
 
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