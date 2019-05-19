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В центре Витебска горела «Газель»: дымом заволокло весь проспект
20.05.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Витебска — в начале проспекта Белобородова, возле ТЦ «Беларусь» — 20 мая загорелась «Газель». ЧП произошло примерно в 11.40. Автомобиль быстро потушили спасатели.
— «Газель» перевозила стройматериалы и вдруг вспыхнула. Очень быстро приехали сотрудники МЧС и потушили огонь. Черным дымом заволокло весь проспект, — сообщил TUT.BY очевидец происшествия, наш читатель Дмитрий, который прислал видео инцидента.
Как рассказывают очевидцы, водитель успел выскочить из микроавтобуса, с ним все в порядке.
Устанавливаются причины возгорания.
Видео: читатель TUT.BY
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В центре Витебска - в начале проспекта Белобородова, возле ТЦ «Беларусь» - 20 мая загорелась «Газель». ЧП произошло примерно в 11.40.
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