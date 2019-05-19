В центре Витебска горела «Газель»: дымом заволокло весь проспект

Источник материала: Tut.by

В центре Витебска — в начале проспекта Белобородова, возле ТЦ «Беларусь» — 20 мая загорелась «Газель». ЧП произошло примерно в 11.40. Автомобиль быстро потушили спасатели.



Фото: «Типичный Витебск»

— «Газель» перевозила стройматериалы и вдруг вспыхнула. Очень быстро приехали сотрудники МЧС и потушили огонь. Черным дымом заволокло весь проспект, — сообщил TUT.BY очевидец происшествия, наш читатель Дмитрий, который прислал видео инцидента.



Фото: «Типичный Витебск»

Как рассказывают очевидцы, водитель успел выскочить из микроавтобуса, с ним все в порядке.

Устанавливаются причины возгорания.

Видео: читатель TUT.BY